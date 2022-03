Konec ruské stáje, konec kariéry? Dva Češi řeší trable. Smutné, říká Benčík

Manažeři od úterního večera žhaví telefony. Snaží se svým klientům včetně Čechů Michaela Kukrleho a Mathiase Vacka sehnat nové angažmá. Musí. Kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu totiž Mezinárodní cyklistická unie odebrala statut UCI ruským a běloruským stájím. To se týká mimo jiné druhodivizního celku Gazprom-RusVelo, kde oba působili. Úkol to není ani trochu snadný. Hrozí třeba i konec kariéry!?

Byli zrovna v Itálii, kde se chystali se týmem Gazprom-RusVelo druhý den nastoupit do závodu Trofeo Laigueglia. V úterý večer se ale Michael Kukrle a Mathias Vacek s pár dalšími kolegy dozvěděli něco ve stylu: Sbalte si kufry, místo na start jedete domů. Mezinárodní cyklistická unie se totiž přidala k dalším celosvětovým federacím, které už v předchozích dnech zakázaly ruským a běloruským týmům a sportovcům účast na mezinárodních sportovních akcích.

V cyklistice však nastává jeden paradox. Zákaz UCI se totiž nevztahuje na ruské profesionály závodící za jiné než ruské či běloruské týmy. Takže třeba jediní dva ruští zástupci ve World Tour, čili nejvyšší kategorii závodů, mohou jezdit dál. Například Aleksandr Vlasov by se měl od neděle zúčastnit etapového podniku Paříž-Nice. Musí však vystupovat jako neutrální sportovec.

„Jde zejména o to, aby byla zohledněna smluvní práva dotčených jezdců a týmů a aby nebyly nespravedlivě penalizovány týmy, které nejsou ruské nebo běloruské. UCI žádá organizátory, diváky a závodníky, aby respektovali ruské a běloruské jezdce na závodech, kterých by se mohli zúčastnit,“ píše se v prohlášení UCI.

Jenže pak je tu druhá strana mince: dva čeští cyklisté teď řeší svou budoucnost. To, že taková situace nastala, se nelíbí někdejšímu trojnásobnému mistru ČR v silniční cyklistice Petru Benčíkovi. „Všechny sankce uznávám. Když je někdo ‚mates‘ a má na profilu fotku s Putinem, tak bych ho zařízl. Ale když je někdo Mates 2, to znamená Mathias Vacek, který se snaží dostat k profíkům celý život, teď se mu podařilo vyhrát etapu a najednou mu to někdo zruší… Upřímně, chápu tu situaci, ale pro ty kluky to může znamenat konec kariéry.“

MATHIAS VACEK Věk: 19 let (12. června 2002)

Tým: Gazprom - RusVelo – pro tým (do 1. 3. 2022)

Charakteristika jezdce: jezdec na celkové pořadí, klasikář

Největší úspěchy: 1. místo v etapě na Kolem Spojených arabských emirátů, 1. místo ME juniorů – časovka (2020), 1. místo MČR juniorů – časovka (2020), 2. místo MČR juniorů – silniční závod (2020), 5. místo MČR – silniční závod (2021), 6. místo v celkovém pořadí Závodu míru U23 (2021)

Konkrétně v případě velkého českého talentu, devatenáctiletého Vacka, by to až takové důsledky mít nemuselo. Už v juniorech dosahoval skvělých výsledků, minulý týden poprvé v kariéře vyhrál etapu na prestižním podniku World Tour Kolem Spojených arabských emirátů.

„Myslím, že by mu to mohlo strašně pomoct, některý tým by si mohl říct: Jasně, vezmeme si ho, už vyhrál v Emirátech,“ doplňuje Benčík.

Navíc Vacek už má nějakou dobu předpodepsanou smlouvu s prvodivizním týmem Trek-Segafredo. Podle původního plánu měl dva roky (ještě i ten letošní) závodit v nižší divizi, posbírat zkušenosti, a následně nastoupit do zmíněné stáje s americkou licencí. Je tak i v zájmu týmu, aby se letos ještě někde uchytil.

„Ale u některých to bude tak, že budou mít třeba blbého manažera, nikdo si jich nevšimne a co potom? Bude rok stát?“ ptá se Benčík naštvaně. Ačkoliv se to nemusí zdát, problém je v tom, že sezona silničních cyklistů je v plném proudu. A týmy mají soupisky obsazené, rozpočty naplněné.

„Neumím si moc dobře představit, jak to ti kluci budou řešit. Třeba by týmy mohly být solidární a každý si vzít jednoho, aby měli kontrakty, které měli. V tuto chvíli je to strašně nešťastné, protože mančafty už jedou,“ říká bývalý profesionál.

MICHAEL KUKRLE Věk: 27 let (17. listopadu 1994)

Tým: Gazprom-RusVelo – pro tým (do 1. 3. 2022)

Největší úspěchy: 1. místo MČR – silniční závod, 5. místo MČR – časovka, 1. místo na Memoriálu Henryka Łasaka (vše 2021), 1. místo na Kolem Mazowsza (2020), 3. místo v etapě na Czech Cycling Tour (2018)

V případě sedmadvacetiletého Kukrleho jde o trochu jiný příběh než u talentovaného Vacka. „Konečně se dostal první rok k profíkům a může si sbalit a jet zpátky. Dřív byl v Hradci, což by mohla být varianta, ale tam mu rozhodně nemůžou dát podmínky, jaké měl teď. Taky už mají rozpočet naplněný. Je to smutné. Celý život tlačí na pilu, aby se po vzoru Pepy Černého dostal ven, a když už se tam dostane, borci mu to zruší?“ trápí Benčíka.

Aby si případně mohli závodníci, kterých se zákaz dotkl, najít nové angažmá, umožnila jim UCI registraci u jiného týmu UCI, což by běžně v tomto období nešlo. Přesto je ale v případě mnohých budoucnost nejistá.