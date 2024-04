Dusík z ČT jako paralympionik: Už jste nějakej červenej! Hledá se youtuber

Vozíčkáři jsou na handbiku schopní odjet i maraton, Michal Dusík ale měl dost už po několika desítkách sekund.

„Už jste nějakej červenej, ale dýcháte dobře!“ hecoval ho Samuel Waage, koordinátor projektů Českého paralympijského výboru.

Paralympijský tým se v roce olympijských i paralympijských her v Paříži chce dostat víc do povědomí veřejnosti a ve spolupráci s KSN uspořádal úvodní propagační akci.

„Já jedu na své páté Hry, takovouhle akci jsem zažil poprvé. Je to hezké,“ pochvaloval si dvojnásobný paralympijský vítěz v lukostřelbě David Drahonínský. „Veřejnost nás bere jako sportovce, bonus je náš příběh, že jsme každý museli něco překonat. Je to příjemné. Doufám, že paralympiáda v Paříži bude víc vidět v českých médiích a dostaneme se veřejnosti pod kůži.“

Před třemi lety v Tokiu získal český tým na paralympiádě osm medailí, z toho dvě zlaté. Pro letošní Hry v Paříži má zatím jistých 19 míst a doufá, že zastaví sestupný trend účasti, který trvá už od Her v Sydney 2000. V Tokiu reprezentovalo 28 sportovců.

„Věříme, že to ještě poroste a přiblížíme se číslu třicet,“ řekl Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru.

Čtvrteční akce ze sídla Českého paralympijského výboru v pražském Karlíně se dostala i do přímého přenosu sportovních zpráv na ČT sport, kde se pro letošní paralympiádu chystá rekordní počet přímých přenosů. Novináři si mohli vyzkoušet kromě jízdy na handbiku třeba lukostřelbu nebo stolní tenis na vozíčku. Podobné to bude pro běžné fanoušky uprostřed léta při Olympijském festivalu v Mostě.

Paralympiáda se rozeběhne krátce po OH na přelomu srpna a září. Aleš Kisý, bronzový medailista z Tokia ve vrhu koulí, doufá, že se paralympionici postupně ve známosti vyrovnají zdravým sportovcům. A věří, že by pomohlo, kdyby se mezi nimi objevil nadějný youtuber.

„Byla by to jedna z cest, jak to medializovat,“ usmál se Kisý. „Ale jsme aktivní sportovci, chodíme do práce, máme rodiny. Abychom seděli x hodin na telefonu, natáčeli a fotili, je nad naše síly. Díky internetu a sociálním sítím jsou ale možnosti obrovské. A čím je člověk známější, tím má větší možnosti sponzoringu a kontaktů.“