Hrdina Kratochvíl (16): Minule pustil kamaráda, teď přivezl tři medaile

Karma není zdarma. Nevidomý plavec David Kratochvíl už mohl jet na paralympiádu před třemi lety, přepustil ale místo veteránu Miroslavu Smrčkovi a dostal za to cenu fair play. Do Paříže už jel a v pouhých šestnácti letech získal na paralympijských hrách tři medaile, včetně zlaté ze závodu na 400 metrů kraul. „Je megahvězda se vším, co k tomu náleží,“ říká Zbyněk Sýkora, předseda paralympijského výboru.

Byl třináctiletý kluk, ale zachoval se jako dospělý chlap. David Kratochvíl na Hry v Tokiu splnil limity v pěti disciplínách, své místo ale přepustil osmapadesátiletému Miroslavu Smrčkovi, který si tak splnil svůj sen.

„Míra byl super kámoš, byl to týpek. Věděl jsem, že to bude jeho poslední paralympiáda, tak jsem si řekl: Hele, Míro, tak jeď, užij si to za mě,“ vzpomíná Kratochvíl. „Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Míra tam jel naposledy, přál jsem mu to, aby si to užil. Já jsem si to jel užít teď a jsou z toho tři medaile. Je to boží, je to zážitek!“

V příletové hale letiště v Ruzyni se Kratochvílovi po návratu z Paříže na krku houpaly hned tři medaile. Zlatou vybojoval na kraulové čtyřstovce v evropském rekordu 4:26,34 minuty, když jeho předchozího držitele Rogiera Dorsmana z Nizozemska porazil o ohromujících pět sekund. Stříbro získal na sto metrů znak a bronz na 200 metrů polohový závod. A to mu další placka unikla o jedinou setinu sekundy na stovce motýlkem. To vše v disciplíně S11, která označuje závodníky s absolutní ztrátou zraku.

Kratochvíl oslepl na jedno oko ještě jako batole, na druhé oko přestal definitivně vidět v šesti letech. „Mám obrovskou výhodu oproti slepcům, co neviděli od narození, já si pamatuju hrozně moc obrazů. Pamatuju barvy, všechno, co si nahmatám, si dokážu vybavit před sebou v hlavě,“ vysvětloval Kratochvíl na závěr Her v podcastu Českého paralympijského výboru.

Pařížská atmosféra a speciální medaile

V Paříži si naplno vychutnal atmosféru zaplněné La Defénse Areny, kde před měsícem exceloval francouzský národní hrdina Léon Marchand při olympiádě. Po zlatém závodě na 400 metrů kraul zkusil i klasické vítězné gesto, vsedě na pontonech, které vymezují dráhu.

„Jak jsem byl po tom čtyřkilu unavený, ruce mi nesloužily, tak jsem si tam chtěl sednout, dráhy se protočily a šel jsem pod vodu. To bylo takové trošičku komické,“ směje se Kratochvíl. „V televizi je atmoška utlumená, když stojíte za blokem u bazénu, to je fakt masakr. Když se naladíte na stejnou vlnu, fanoušci křičí, je to boží. To nejde nikde jinde zažít než na paralympiádě.“

V jeho třech paralympijských medailích je celkem 54 gramů Eifellovky. A přesto, že je nevidí, jednu od druhé rozezná. „Jsou tady tři čárečky, bronzová má tři, zlatá má jednu, stříbrná má dvě. I my slepí poznáme, jaká je to medaile,“ vysvětluje Kratochvíl. „Jsou těžké, je super je mít všechny tři na krku, je to paráda.“

Česká výprava přivezla z Paříže celkem osm medailí, čímž se vyrovnala počtu z poslední paralympiády v Tokiu. Polovinu získali plavci, kromě Kratochvíla se stříbrem na 50 metrů znak blýskl Arnošt Petráček, borec s vrozenou vadou horních i dolních končetin. Tři medaile přidali lukostřelci Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová. Uspěl i stolní tenista Jiří Suchánek. Oproti Tokiu se zvedl i počet členů výpravy z osmadvaceti na dvaatřicet.

„Chtěli jsme zvrátit klesající tendenci sportovců a chtěli jsme zastavit pokles počtu získaných medailí. Paralympiádu v Paříži můžeme nazvat úspěšnou,“ hodnotil Sýkora.

Kratochvílovi už ale začínají běžné dny. V úterý ráno musí být na tachovském šestiletém gymnáziu, kde začíná čtvrtý ročník. „Říkal jsem mamince v letadle, jestli by to nemohlo dopadnout jinak, ale říkala, že ne, že ona jde taky do práce…“ směje se Kratochvíl. „Těším se na kamarády, prý je tam něco připraveno.“

České medaile z paralympiády v Paříži

ZLATO

David Kratochvíl — plavání (S11) 400 metrů kraul

STŘÍBRO

David Kratochvíl — plavání (S11) 100 metrů znak

Šárka Pultar Musilová — lukostřelba (W1)

Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský — lukostřelba (smíšené dvojice)

Jiří Suchánek — stolní tenis (MS2)

BRONZ

David Kratochvíl — plavání (SM11) 200 metrů polohový závod

Arnošt Petráček — plavání (S4) 50 metrů znak

Tereza Brandtlová — lukostřelba (W1)