Nový Valenta z USA? Naděje pro ZOH neumí česky, táta utekl s cirkusem

V sezoně dvacetiletého výročí legendárního olympijského vítězství akrobatického lyžaře Aleše Valenty získal národní tým jeho možného nástupce. Za Česko bude závodit pětadvacetiletý Čechoameričan Nicholas Novak, který v USA těžko hledal místo po předchozím zranění. „Je to elitní skokan,“ říká Pavel Landa, sportovní ředitel akrobatického lyžování a bývalý Valentův kouč.

Double-full, double-full, full. Fanoušci v Česku si možná brzy oživí terminologii ze slavných časů Aleše Valenty. Nicholasu Novakovi schází k zlatým třem saltům a pěti vrutům ze Salt Lake City jeden vrut, jeho přestup do země předků je ale pro české akrobatické lyžování velkou nadějí.

„Skáče trojnásobná salta se čtyřmi vruty, takže ten level je maličko nižší než u Aleše Valenty. Ale je mladý, schopný, zdravý. Skáče úplně úžasně,“ pochvaluje si Pavel Landa. „Jsme rádi, že dvacet let od toho, co Aleš v Salt Lake City udělal medaili, máme zase člověka, který nás bude reprezentovat na olympijských hrách.“

Landa zažil s Valentou nejzářivější chvíle akrobatických skoků v české historii. Jeho svěřenec patřil na přelomu tisíciletí k nejlepším závodníkům světa a olympiádu v Salt Lake City vyhrál úspěšným skokem, jaký do té doby ještě nikdo před ním v závodě neukázal.

JAK TO BYLO: Trojité salto s pěti vruty a Aleš Valenta vstoupil do historie

Útěk s cirkusem

Teď má olympijský tým další naději v mladíkovi, který sice neumí česky, s rodnou zemí jeho předků ho ale pojí srdečný vztah a také silný příběh.

Nicholasovi rodiče vyrůstali v komunistickém Československu, kde se věnovali skokům na trampolíně. Otec Jaroslav, neboli Jari, se pro odchod do svobodného světa podle webu Park Record rozhodl v roce 1980, když mu funkcionáři zakázali start na světovém šampionátu ve Švýcarsku v souvislosti s tehdejším bojkotem socialistického bloku vůči Jižní Africe.

„Řekl jsem, že chci závodit, ale oni mi řekli, že by to po návratu znamenalo dva roky ve vězení,“ řekl Jaroslav Novák, který pak se svou manželkou přijal angažmá v cirkuse.

„Byl to normální cirkus se slony a lvy, žádný Cirque du Soleil,“ uvedl Novák. „Cestovali jsme pět, šest měsíců po Francii. Pak jsme měli další kontrakt v Portugalsku. A po cestě zpátky jsme ve Francii zmizeli.“

Manželé tehdy s ročním synem Lukášem překročili hranici vlakem do Švýcarska, postupně se dostali do Německa a po dalších deseti měsících odletěli do Bostonu. Jaroslav začal v Americe pracovat jako gymnastický trenér, v roce 2011 ale několik jeho svěřenců zazářilo při náboru týmu akrobatických skoků. Novák dostal nabídku asistenta trenéra a postupně se vypracoval ve špičkového kouče.

„My jsme se s panem Novákem seznámili kdysi v Lake Placid. Bavil se s námi a byli jsme překvapeni, že v Lake Placid někdo mluví česky. Lyžařům dodával exgymnasty, kteří potom skvěle skákali,“ líčí Landa.

Stal se zázrak

Vzájemné kontakty se oživily kvůli situaci Novákova syna Nicholase. Ten byl v minulosti nadějným členem amerického týmu, po zranění ale z výběru vypadl. A díky kontaktu bývalého reprezentanta a současného člena Rady úseku Lukáše Vokatého začalo vyjednávání o přestupu.

„Zájem byl oboustranný. Kluk ztrácel motivaci, že by se po zranění dostal zpátky. A podařilo se ho přetáhnout,“ raduje se Landa. „Já jsem nadšený. Potkal jsem se osobně s jeho tátou, vyprávěl mi, jak utekl přes cirkus. Je to silný příběh. Ten táta je obrovský sympaťák, je z něho cítit pozitivní karma, lidskost, správné zapálení pro věc.“

Přestup se podařilo zařídit překvapivě rychle během letošního jara. Náročný administrativní proces proběhl hladce, je možné, že českému svazu pomohla i ochota pustit do Rakouska mladou superhvězdu lyžařského freestylu Matěje Švancera.

„Myslím, že se stal zázrak. Muselo to schválit šest institucí. Je to neskutečný příběh,“ pochvaluje si Landa.

Nicholas musí ještě účast na olympijských hrách potvrdit v úvodních závodech Světového poháru, aby se do 16. ledna dostal na správnou stranu nominačního žebříčku. Má za sebou přípravu v Park City a teď už trénuje na první závody Světového poháru, které se konají za dva týdny ve finské Ruce.

„Mám dvojí občanství, jako doma se cítím ve Spojených státech i v Česku. S americkým národním týmem jsem v poslední době vedl složitá jednání, když se tedy naskytla možnost reprezentovat Českou republiku, neváhal jsem,“ uvedl Nicholas Novak. „Oba moji rodiče byli českými sportovci, než emigrovali do USA. Závodění za Česko tak beru jako symbolický krok a návrat k rodinným kořenům. Je pro mě ctí reprezentovat rodnou vlast mých rodičů.“