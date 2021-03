To v závodě ještě nikdo neskočil! Svět žasne, ale Česko o talent (16) přijde

Před posledním skokem už Matěj Švancer věděl, že ho v cílovém prostoru čeká medaile v barvě jeho zlatých vlasů. Tak proč to nezkusit? Na skokánek najel pozadu, odpálil se do vzduchu, a když dopadl na sníh, sportovní historie byla bohatší o čtverný cork dokonaný v oficiálním závodě.

Switch quad cork 1620 safety grab. Tak se tenhle přelomový trik jmenuje. Možná se vám z toho sbíhají písmenka dohromady, ale zkuste si to představit.

Switch znamená nájezd pozadu. Quad cork je čtverný cork, tedy typ salta, během něhož se osa skokana vychýlí vzhůru nohama, nebo skokan dostane úplně mimo osu. Číslovka 1620 značí stupně dokola, dohromady to dělá čtyři a půl otočky. A safety grab je kosmetický prvek navíc, lyžař během letu rukou chytne lyži v místě pod lyžákem.

„Mělo to obrovský ohlas, všichni posílali gratulaci, všichni z toho byli na větvi,“ smál se Roman Dalecký, reprezentační trenér a šéf slopestylu.

„Na světě to skáče pár lidí, ale nikdo to ještě neskočil v rámci závodu,“ dodává Martin Maty Vránek, expert webu Freeride.cz a České televize.

Matěj Švancer je unikátní talent, kterému patří budoucnost. Vítěz loňské olympiády mládeže vyzkoušel nový trik už koncem loňského léta při natáčení ve švýcarském Saas-Fee, údajně už tehdy jako první na světě. V nedělním slopestylu na juniorském mistrovství světa ho poprvé dokončil i v závodě. V Krasnojarsku měl před druhou jízdou už zlato jisté, v prvních dvou skocích si připravil pozici a soustředil se na ten závěrečný.

„Nemusel riskovat, jízdu si připravil tak, aby před posledním skokem dopadl na switch. Nebyla to stoprocentní jízda, ale je první člověk, kdo v závodě tohle skočil,“ oceňuje Vránek.

Pamatujete na Aleše Valentu a jeho zlatý double full, double full, full z olympiády v Salt Lake City? Rozdíl je v tom, že šampion akrobatických skoků se dostal ke svému značkovému prvku na konci kariéry. Švancer zvládá nejvyšší úroveň svého sportu už jako teenager.

„Je obrovský talent, tohle jsem snad nikdy neviděl,“ usmívá se Dalecký. „S Matějem je to, jako když hrajete play station. Řekneme mu, že po něm něco chceme a on to už napodruhé skočí. Jde hrozně rychle nahoru.“

Švancer se narodil v Praze, ale odmalička s rodiči vyrážel lyžovat do rakouských Alp. Začínal jako alpský lyžař a má i základy gymnastiky. To všechno se mu teď hodí.

„Před pár lety jsme ho někde viděli, byl s námi na soustředění a bavili jsme se s rodiči, jestli nechce přestoupit z alpského lyžování. Chvíli jsme rodiče lámali a pak s námi začal trénovat,“ líčí Dalecký.

Švancer se už před několika lety s rodiči odstěhoval do Rakouska a studuje v lyžařské třídě na gymnáziu v Kaprunu. Z domova to má sto metrů na sjezdovku a má ideální podmínky k tréninku.

„Je to super talent, každým dnem se strašně posouvá, na Světovém poháru v Kreischbergu byl už letos šestý v Big Airu, ve slopestylu mu oproti ostatním klukům chybí jen vyježděnost,“ říká Vránek. „Musí to mít v sobě geneticky. Jde mu to jednoduše, nemá pud sebezáchovy, na lyžích si je hodně jistý. Kolikrát skočí těžký trik, když se rozjíždí na prvním skoku.“

V úterý brzy ráno českého času pojede Švancer na MSJ v Krasnojarsku finále Big Airu, bude to ale zřejmě jeho poslední vrcholný závod za Česko. Už před rokem byl na spadnutí jeho přestup k rakouskému týmu a po téhle zimě to už zřejmě klapne.

„Vypadá to tak. Jeho rodiče tam bydlí, i on se tam odstěhoval. Nastoupil na sportovní gympl, který spolupracuje s rakouskou reprezentací, která si na něj začala dělat nároky,“ vysvětluje Dalecký. „Schválil to olympijský výbor i svaz, čeká se už jen na konferenci FIS na jaře. Příští rok by měl startovat za Rakousko, což je škoda, protože přijde o body, bude si muset olympiádu vyjet znova.“