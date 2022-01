Skikrosařka Kučerová: V Číně neznají slovo proč. Chci zábavnější trať

Olympijské hry v zemi, kde se porušují lidská práva? Skikrosařka Nikol Kučerová přiznává, že je pro ni obtížné tenhle fakt přijmout. Do Pekingu ale odletí především s myšlenkami na svůj závod. „My za to nemůžeme, že dali olympiádu do Číny,“ říká Kučerová.

V olympijském středisku Secret Garden jste byla už v listopadu, jaké to tam bylo?

„Sníh se mi docela líbil. Je to hodně umělé, tam strašně málo sněží. Je tam strašně málo vody, ani nevím, kde berou sníh na stříkání. Číňani se hodně snažili, ale byli jsme brutálně hlídaní, nesměli jsme na krok. Autobus, lyžárna, náš závodní kopec. Ti lidi se s námi nemůžou bavit, když se někdo ptá proč, koukají se, co to je za otázku, proč tam neznají.“

Jste ráda, že MOV sportovcům zaručil, že se během Her můžou v mixzonách svobodně vyjadřovat?

„Já nevím, jestli je vhodné během olympiády nad těmihle věcmi přemýšlet. My za to nemůžeme, že dali olympiádu do Číny. Ať jsme z toho nadšení, nebo ne, je to pro nás vrchol kariéry. Já bych si hodnocení nechala až po olympiádě. Nevím, kdo chce být v Číně a mluvit špatně o Číně. Podle mě je to zbytečné. Jsme tam, abychom se soustředili na výkon. Až se vrátíme, tak si o tom můžeme popovídat.“

Jak jste zatím spokojená se svými výkony ve Světovém poháru? Před Vánoci v Innichenu jste se dostala do semifinále , naposledy v Idre Fjäll vám ale postup dvakrát těsně unikl...

„V první řadě jsem ráda, že jsem zdravá. Speciálně v Idre bylo docela hodně pádů, mezi holkami byla i nějaká zranění. Já jakžtakž funguju. Z těch výsledků nadšená rozhodně nejsem, ale s jízdami spokojená jsem.“

Jak vypadají sportoviště na ZOH v Pekingu? Nová hala pro rychlobruslení

Takže základ je zůstat zdravá?

„Je to tak, kdo přežije, vyhraje. Letos to bylo zase docela drsné. Zranění, i mezi nejlepšími holkami, je hodně. Některé jsou bolavé. První kvaldu v Kanadě jsem jela opatrně, přiznávám, že to bylo i vzhledem k olympiádě. Snažila jsem se jet naplno, ale nešla jsem do zbytečného rizika.“

Jak se vám při listopadových závodech líbila olympijská trať?

„Trať mně úplně nevyhovovala, bavila jsme se i s ostatními závodníky. Byla to trať na úrovni Evropského poháru, to prostě nebyl svěťák. Dávali jsme návrhy, jak to upravit. Doufáme, že s tím něco udělají, nastříkají víc sněhu. Chtějí postavit jinou a větší trať. Ten kopec je pěkný, ale nedalo se moc předjíždět a něco vymýšlet. Doufám, že trať bude větší a zábavnější.“

Jaké prvky by se vám v olympijské trati líbily?

„Mám oblíbené třeba velké zatáčky, mám ráda, když je to hodně technické, na zatáčkách na ledě mám oproti většině holek výhodu. Mám ráda, když jsou tratě velké, velké skoky, velké překážky a spíš technické než úplně jednoduché. Nejsem moc velká, když je rovina a relativně jednoduchá trať, kterou všechny projedou stejně, já tam nemám kde ujet.“

Na olympiádě jste zatím byla nejlíp čtrnáctá na minulých Hrách v Pchjongčchangu, jaké cíle máte letos?

„Aspoň o těch deset míst by to bylo lepší. To by znamenalo bramboru! (směje se) Jasně, že chci minimálně do semifinále a bojovat o velké finále.“