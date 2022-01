Češi vyráží směr Peking! Ruleta, obává se Kejval. Žádný „Djokovič“ není

Je to tu zase. Den velkého očekávání a teď už nepochybně i velkých obav. Odpoledne vyrazí z ruzyňského letiště do Pekingu speciál na palubě s víc než osmdesáti českými olympioniky, kteří tvoří jádro týmu pro zimní Hry. Český olympijský výbor od léta pracoval na tom, aby se neopakoval covidový skandál z letní cesty do Tokia. „Je to do velké míry ruleta,“ říká i přesto předseda ČOV Jiří Kejval.

Klapne to tentokrát? Přes všechna opatření si můžete hodit korunou. Do Pekingu ve čtvrtek odlétá většina českého olympijského týmu, včetně hvězd Martiny Sáblíkové nebo Markéty Davidové. V posledních čtyřech dnech všichni absolvovali dva PCR testy na koronavirus, další je čeká těsně před odletem. Jistotu, že je současná vlna koronavirové varianty omikron nezasáhla, jim ale stejně nedá nikdo. Denní přírůstek nakažených přesáhl 40 000.

„Jsme asi v nejhorší situaci za celou dobu koronaviru v České republice,“ říká Jarmila Rážová, členka Rady expertů při Lékařské komisi ČOV. „Objevují se opakované nákazy u těch, kteří covid prodělali. Varianta omikron je velmi nakažlivá. Přes všechna velmi slušně navrhovaná opatření ČOV to není úplně jednoduchá situace. Očekávat, že sto procent našich sportovců při nástupu do letadla bude negativních, je velmi eufemistické. Určitá pravděpodobnost, že někdo z nich bude pozitivně testován, se nedá vyloučit.“

Omikron už ostatně dělá v olympijské sestavě paseku. Na palubu čtvrtečního letu do Pekingu nenastoupí biatlonista Adam Václavík a hokejistka Natálie Mlýnková. Covid zasáhl i do hokejového mužstva. Kouč Filip Pešán bude mít s sebou zatím jen sedmičku hráčů - Jeřábka, Kloka, Knota, Skleničku, Šuláka, Hyku a Lence.

Takhle vyrazí čeští sportovci do Pekingu! ČOV představil novou kolekci

Na palubě Airbusu 1330 korejských aerolinií by mělo cestovat přes 150 lidí, z toho 81 olympioniků, tedy přibližně dvě třetiny plánovaného týmu. Nikdo z nich nebude mít jistotu, že odletí až do chvíle výsledku závěrečného testu, který absolvuje ve čtvrtek v reprezentační laboratoři na Strahově.

81 Tolik českých olympioniků by mělo být ve čtvrtek na palubě letu z Prahy do Pekingu.

„Sportovci přijdou před letadlo, my je otestujeme, je to do velké míry ruleta,“ říká Kejval. „Kolegové z Lausanne říkali, že dvě procenta pasažérů, kteří projdou testy, vystoupí v Pekingu a jsou tam zachycení. Vypadá to jako marginálie, ale v našem případě by se jednalo o tři, čtyři lidi, což je strašně moc.“

Sportovci už dva roky žijí v režimu neustálých testů, značná část z nich už covid prodělala. Patří mezi ně i bobisti, které nemoc zasáhla začátkem roku na závodu Světového poháru v Siguldě.

„Přijde mi to jako takový víceboj, že už to není o samotném výkonu, ale bohužel se do toho začíná zamotávat, že sportovci musí projít všemi věcmi kolem, aby mohli závodit,“ říká pilot Dominik Dvořák.

Čeští bobisté se tradičně nechali před olympiádou společně tetovat

Garance neexistuje. ČOV se ale po skandálu letu do Tokia, na jehož palubě bylo pozitivních šest členů výpravy včetně čtyř sportovců, snažil pro cestu do Pekingu připravit líp. Od října funguje Rada expertů při Lékařské komisi ČOV, která je plná kapacit. Na rozdíl od Tokia do Pekingu letí v českém týmu jen lidé, kteří prošli plným očkováním. Velká část z nich má i posilující dávku.

„Spousta sportovců si třetí dávku nemohla dát, protože byli v závodním procesu. Přesto bude přes padesát procent očkovaných s třemi dávkami. Neznám sportovce, který by měl připomínky à la Djokovič. Zaslouží si pochvalu,“ uvedl Kejval.

Ve čtvrtek se do Pekingu vydají biatlonisté, rychlobruslaři, curleři, krasobruslaři, sáňkaři, běžci na lyžích, hokejistky, část týmu hokejistů a taky skeletonistka Anna Fernstdädtová, ačkoli jí lékaři nedávno zjistili cukrovku prvního typu.

Letadlo pro 267 lidí bude zaplněné přibližně z dvou třetin. Sportovci budou mít na ruzyňském letišti vyčleněnu uzavřenou část terminálu 1 s rychlým průchodem pasovou kontrolou.

„Budou mít samostatný gate, dezinfekci, odstupy, všechny členy výpravy vybavíme respirátory. Na let máme připravené dokonce FFP3,“ vzkázal už z Pekingu šéf mise Martin Doktor. „V letadle bude speciální seating, abychom co nejvíce vyloučili přenos. Personál bude naočkovaný, toalety budou rozděleny pro určité skupiny, jíst se bude na skupiny…“

Na palubě musí sportovci počítat s přísným režimem, kromě přestávek na jídlo a pití budou muset mít stále na obličeji respirátor. Výhodou je, že speciálem poletí přímo z Prahy do Pekingu.

„Osobně si myslím, že budou mít nejšpičkovější cestu do Pekingu, jakou si můžou přát,“ říká Doktor.

Projdou však po příletu z letiště Capital v Pekingu s negativními testy? „Nezbývá nám než věřit, my s tím nic jiného neuděláme,“ naznačuje Doktor.