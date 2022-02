Čínská pýcha z USA. Létající modelka (18) je tváří Her: Jezdí jako kluk

Je tváří pekingské olympiády. Je mladistvá energií osmnácti let, kterou ukazuje na módních molech. Neobyčejná akrobatickými kousky. Výjimečná z mnoha pohledů i příběhem. A především je lyžařská freestylistka Ailing Eileen Ku na forhontě pozornosti sportovního světa i pyšné Číny, pro níž je bezvadnou značkou Her. Země středu se o to sama přičinila, když mladou suverénku ze smíšeného vztahu přetáhla z týmu Spojených států.

Před čtrnácti lety seděla Eileen Ku v hledišti pekingské letní olympiády. A byl to zážitek, který v ní zůstal.

„Myslím, že mi bylo pět. Pamatuju si, jak jsem se dívala na ty lidi a říkala si: Wow, to jsou nejrychlejší lidi na světě! A tohle jsou nejsilnější lidi na světě!“ vzpomínala v rozhovoru pro Olympic Channel. „Myslím, že být součástí téhle vybrané společnosti, kde všichni pracují tak tvrdě… Je to tak cenné…“

Poslední věta u ní platí doslova. Na startu zimních Her je tahle dívka v pozici nejobdivovanější globální hvězdy. A jestli by nestačila odměna olympijské zkušenosti, zájmu světových médií a reálná vyhlídka na tři zlaté medaile v akrobatickém lyžování, s největší pravděpodobností si užívá i tvrdé výplaty na dřevo. Za to, že se před třemi lety ve svých patnácti rozhodla změnit národní tým z amerického na čínský.

„Asi jí udělali nabídku, která se neodmítá,“ usmívá se Roman Dalecký, sportovní ředitel svazového úseku akrobatického lyžování. „Dostala švýcarského trenéra Misru Nota Torniainena, o kterém se říká, že je jeden z nejlepších. Narodilo se mu dítě, skončil s trénováním. Ale asi taky dostal nabídku, která se neodmítá.“

Doma je San Francisco

Ku mohla přestup zrealizovat proto, že je ze smíšeného vztahu. Mimochodem, Ku je samozřejmě český přepis jejího příjmení. Všude na světě ji znají jako Gu. Její tatínek je Američan, maminka Číňanka. Eileen umí plynně anglicky i mandarínsky, což dokázala například v dokumentu pro sponzora Red Bull. Pustila kameru až do svého útulného bytu v San Francisku, kde dodnes žije se s maminkou a babičkou. A také s dvěma kočkami.

„Máma je z Pekingu, dědeček ze Šanghaje a babička z Nanjingu,“ vypočítávala před kamerou Eileen, zatímco na stole válela slavné knedlíčky wonton. A s babičkou přitom švitořila v její mateřštině.

„Když jsem byla malá, kamkoli jsme s mámou šli, měli jsme svůj tajný jazyk,“ usmála se vzpomínce.

Kořeny v nečekaném přestupu jistě hrály roli. Možná stejně jako údajné dva miliony dolarů odměny, o nichž se ve snowparcích spekuluje jako o odměně.

„Chtěla jsem podpořit změnu a ukázat čínským klukům a holkám, že existuje nějaký freeskiing a že je to krásný sport,“ vysvětlovala tehdy. „Mým cílem je hlavně inspirovat a pobavit. Dnes dostávám tolik zpráv od dětí z Číny, ke kterým se moje poselství dostalo. Píší, že jsem pro ně důvod, proč samy začaly lyžovat, a to mě těší. Sama vím, jak sport dokáže proměnit lidský život k lepšímu.“

Létající modelka

Ať je to tak, nebo tak, Eileen se rozhodla pro cestu ke slávě. Nastoupila na ni v Americe, kde excelovala hned v několika oborech. Ještě před lyžováním se naostro věnovala vytrvalostním běhům. Na střední škole zářila tak, že ji zvládla o rok dřív. Přijímačky na prestižní univerzitu Stanford udělala s výsledkem lepším než 99 procent uchazečů. A pak je tu modeling.

„Pohled na ni je krásný, dvoulůžák bych si s ní určitě taky zabookoval,“ směje se rakouský freerider s českými kořeny Matěj Švancer.

„Je dost zajímavé, že člověk, co dělá v modelingu, do toho zvládá i lyžovat. Dělá to profi, má toho asi dost,“ diví se reprezentant Štěpán Hudeček.

Ve velkém módním světě se poprvé objevila na pařížském Fashion Weeku v roce 2019 a od té doby jede na vlně. Louis Vuitton, Balenciaga, Tiffany & Co, Victoria's Secret…

„Je to úplně jiný svět než v lyžování. A myslím, že je jeho součástí. Je opravdu důležité mít vyrovnaný život, být schopná dělat různé věci,“ líčila Ku pro Olympic Channell. „Fashion Week v Paříži jsem si užila. Byl to pravděpodobně můj nejlepší týden v životě. Bez urážky lyžování!“

Nakonec je to ale právě lyžování, kde je pořád vidět nejvíc. Je v něm opravdu úžasná, cool a dokonalá.

V roce 2020 vyhrála mládežnickou olympiádu v Lausanne v Big Airu a na U-rampě, ve slopestylu byla druhá. Jen o rok později jako první v historii slavných X Games v Aspenu debutovala dvěma triumfy – v disciplíně superpipe (U-rampě) a ve slopestylu. A na následujícím mistrovství světa brala taky dvě zlata – v U-rampě a slopestylu.

„Je mega talentovaná. Umí to v U-rampě, na skocích, ve slopestylu. Umí se přizpůsobit podmínkám v daném závodě,“ říká reprezentační trenér Josef „Pepé“ Kalenský.

„Myslím, že je hodně hustý, jak lyžuje. Momentálně je podle mě jedna ze tří nejlepších lyžařek. Je to těmi triky, co dělá jak na skocích, tak na railech. Jako první dala double cork 1140, na railech taky jezdí dobře,“ chválí Hudeček.

„Je výborná. Jezdí jako kluk. Když jsem to viděl, nechápu. Vyhraje všechno,“ předpovídá Dalecký.

Jsou tu samozřejmě i soupeřky, v čele s dvacetiletou Francouzkou Tess Ledeuxovou. Ale od úžasné Eileen se nečeká málo. Celá velká Čína chce hned tři zlaté medaile, které by z ní udělaly královnu Her a rovnou legendu.

„Eileen už je v Číně největší věc. Je super talentovaná, ale taky každý den dře, co může. Ať je to modeling, studium, lyžování, dává tomu sto procent. Vidím, že přicházejí velké věci. Otevírá nové hranice a může otevřít nové trhy,“ řekl kouč Torniainen ve velkém profilovém článku na ESPN.

Eileen Ku přichází.