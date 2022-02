Daň ze zlatého prkna. Obětovat vášeň není styl Ledecké

Celý svět Ester Ledeckou obdivuje za její úžasnou misi napříč dvěma sporty. Páté místo z olympijského lyžařského super-G jí jen přidává body. Jen 13 setin scházelo k medaili! A to pouhé dny tři dny po zlatém závodě na snowboardu. Úžasné! Zároveň jasná ukázka, jak by to mohlo vypadat v jiném světě.

Pokud by Ledecká věnovala veškerou svoji energii lyžování, a fit se dostala na start, nemusela by v super-G žehrat nad nevýhodným startovním číslem 2. Byla by pohodlně usazená v elitní skupině a mohla by si vybírat pozici víceméně podle libosti. Měla by čas se připravit na zdejší originální sjezdovku Rock. Nemusela by své tělo hrotit do maxima, dopřála by si čas vyladit ho na ten pravý moment. Klidně na páteční čínské ráno. V tomhle světě by možná Ledecká super-G v Jen-čchingu vyhrála.

Jenže to je paralelní vesmír, v němž by STR začátkem týdne smutnila při pohledu na to, jak zlatou medaili v alpském snowboardingu vyhrává Daniela Ulbinová nebo třeba Sofia Nadyršinová. Jednu ze svých vášní by bez boje obětovala. A to není její styl.

Proto není čas smutnit nad promarněnou šancí. Ledecká má teď tři dny času, aby se připravila na sjezd. Pro specialistky je to běžný komfort, pro sněhovou obojživelnici ovšem nadstandardní luxus. Možná to bude vítězný detail.