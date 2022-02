Ledecká o Sáblíkové: Zaspala jsem to, ale ráno mě nakopla. Jágr je polobůh

Fanoušci doma se těšili z bronzu rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, Ester Ledecká se ale o něm dozvěděla až v pátek ráno před svým závodem v super-G. V noci jí totiž padly oči a závod tak nesledovala.

„Já hrozně chtěla, ale pak jsem usnula. Hned ráno, jak jsem vstala, u rozcvičky říkám: Méďo, tak co, tak co, jak to dopadlo? Byla jsem úplně vynervovaná, že jsem zaspala. A Méďa říkal, že byla třetí, takže strašně moc gratuluju,“ vyprávěla Ledecká. „Ona je strašný borec a mám za ni hroznou radost. Od rána mě nakopla. Máme v Česku málo lepších sportovců než je ona.“

Po úterním závodě v paralelním obřím slalomu Sáblíková přivítala Ledeckou v klubu trojnásobných olympijských vítězů, v němž jsou spolu z českých sportovců už jen s Věrou Čáslavskou, Emilem Zátopkem a Janem Železným.

„Tím, co předvedla v roce 2018 na olympiádě, tu svoji výjimečnost si vydobyla už tam. Musím říct, že před ní neuvěřitelně skláním,“ uvedla Sáblíková.

Ledecké v super-G v Jen-čchingu další medaile unikla, na olympiádě v Číně bude mít ale další šanci už v úterý ve sjezdu.

„Upřímně musím říct, že těch medailí má pořád daleko víc a já budu mít co dělat, abych ji někdy dohnala,“ reagovala Ledecká na blahopřání Sáblíkové. „Je mi ctí a jsem hrdá, že zrovna s ní můžu sdílet takovouhle skupinku. Musím máknout, abych ji někdy dotáhla.“

K snowboardovému zlatu Ledecké gratulovala řada osobností a byl mezi nimi i její hokejový hrdina Jaromír Jágr. Ten jí napsal zprávu, v níž její výkon přirovnal k někdejší dominanci hokejistů Sovětského svazu.

„To je samozřejmě obrovská pocta,“ uvedla Ledecká. „Cokoliv mi Jarda pošle, jakýkoliv vzkaz, jsem z toho hotová, rozdýchávám to ještě teď. Hlavně jsem zvědavá, jak on to zvládne s těma pěti pětkama na krku. Ale jestli to někdo má zvládnout, tak jedině on. On je takový polobůh, takže to bude zvládat v pohodě a posune hranice, kam by si to nikdo nedovedl představit.“