Ledecká trpěla. Fyzioterapeut: Jela pod prášky, radost jí zmírňuje bolest

Doprovázel ji na dopingovou kontrolu. Ester Ledecká šla pomalu, opírala se o hůlky, bylo vidět, jaké bolesti ji svírají. „Ještě před startem jsme jí museli dát prášky na bolest,“ říká Michal Lešák, její dvorní fyzioterapeut. Byl to právě on, kdo po kombinaci, v níž STR brala báječné čtvrté místo, promluvil s novináři. Ledecká jela pouze se sebezapřením, pod analgetiky. O to víc je třeba její výkon ocenit. Tady je aktuální výpověď fyzioterapeuta.

Co se stalo?

„Ester všechny fanoušky zdraví, všem moc děkuje za podporu, že vstávali na sjezd i na slalom. Bohužel se v rozjížděcí jízdě pro slalom zranila. Rozhodovali jsme se dlouho, jestli nastoupí, nebo ne, nakonec nastoupila a viděli jste, co předvedla.“

Jak se zranila?

„Hned při první tréninkové jízdě asi ve čtvrté bráně vyjela kvůli bolestem, které ještě nechci úplně říkat. Musíme počkat na další vyšetření.“

V jaké je to oblasti?

„Spodní část těla, víc specifikovat zatím nemůžu a ani nebudu.“

Co všechno mohlo sehrát roli?

„Souhra několika okolností. Určitě toho těžkého programu, co tady má a plus nešťastné náhody, co se stala v tom slalomu. Plus určitě taky mráz, který tady je.“

Jak bere čtvrté místo?

„Samozřejmě má radost, což snižuje bolest, kterou trpí. Je z toho nadšená, umístění je úžasné, zaprvé si konečně sjela výborně sjezd a slalom na to, jak se cítila, byl úžasný.“

Co říkala v cíli?

„Jediné, na co se zeptala, tak kolik jede ještě dobrých slalomářek. Těch jelo docela dost, ale přeskočily ji jen tři, což je obrovský úspěch.“

Co přesně se v té tréninkové jízdě stalo?

„Já jsem byl v cíli, kluci to mají na videu. Musíme se na to podívat.“

Kdy to bylo?

„To na tom to bylo to nejhorší, asi třicet minut před prohlídkou. Takže přibližně hodinu před jízdou…“

Včera jste trénovali slalom?

„Ano, dala si dvě jízdy po tréninku, aby si zkusila lyže. Dneska byl stejný plán, ale nedokončila to…“

Po dopingové kontrole měla skoro slzy v očích, muselo to hodně bolet.

„Je to velmi bolestivé zranění. Použila analgetika už před startem, aby mohla jet. Uvidíme až teď, jak to bude vypadat, až adrenalin odpadne.“

Kdo měl poslední slovo, jestli pojede?

„Ester. Nechávali jsme to na ni. Já i oba trenéři. Ona se rozhodla až těsně před jízdou. Určitě je to obdivuhodnější. Protože to chvíli vypadalo, že vůbec nepojede na start.“

Teď to chce hlavně klid?

„Ano. Podívá se na i lékař. Pak na ni začnu pracovat já, aby aspoň let domů měla příjemný.“

Ovlivní to její další program?

„Těžko říct. Další sjezdový trénink je přesně za týden, takže uvidíme, jaké budou následující dva až tri dny. Ty budou nejdůležitější. Pak dokážeme říct, jaké to je.“

Sledovala vůbec jízdy ostatních soupeřek, které jely po ní?

„Ano. Šli jsme kousek vedle do místnosti, kde je trochu teplo a tam si sedla a sledovala to. Mráz tomu taky nepřidá. Je to spojení strašně moc věcí dohromady, které způsobily tenhle problém.“

Není to následek její opravdu náročného programu? Jak dlouho ji budete pomáhat v tom, aby to pořád zvládala?

„Jak dlouho Ester bude chtít, tak dlouho jí budeme pomáhat, aby to zvládala. Bohužel tyhle problémy se při takovém zatížení budou dít, takže jak dlouho to jde zvládat? Těžká otázka, na kterou nedokážu teď odpovědět.“