Rybář ukázal biatlonové tratě v Číně: Rychlá vracečka, jede se u Velké zdi

Jak budou na Hrách v Pekingu vypadat biatlonové tratě? To ještě před odletem do Číny bylo pro všechny reprezentace tajemství, žádné špičkové závody se na úplně nově vybudovaných tratích v Čang-ťia-kchou nejely. Až po příletu na olympiádu tak všichni definitivně zjistili, co je čeká. „Měli jsme jen údaje z papírů, snažili jsme se trasy simulovat na našem pásu. A nebyli jsme od pravdy úplně daleko,“ říká ve trenér mužů Ondřej Rybář. Zajímavostí je, že se pojede poblíž slavné Velké čínské zdi. Podívejte se na video czechteam.tv a projděte si trasu pěkně zatáčku po zatáčce.