Karlíkova premiéra? Ztracen na střelnici: Představoval jsem si to jinak

Nástřel před závodem dával Mikuláši Karlíkovi naději a sebevědomí. Všechno se zdálo být v rámci českého odvážného plánu, který počítal se silným nárazovým větrem, jenž v horském středisku přináší mráz a stres.

„Myslím si, že nejedna štafeta půjde na trestné kolo. V takových podmínkách je třeba odstřílet rychle, zbytečně nečekat,“ předvídal Rybář.

Před závodem to tak přesně bylo. Karlík si střelbu nacvičoval přesně v situaci, která se čekala.

„Dneska na nástřelu byl enormně velký vítr,“ líčil Karlík. V druhé půlce věty je pak vysvětlení jeho pozdějších problémů: „Pak ustával a na to už jsem nedokázal zareagovat.“

Karlík přebíral štafetu od Markéty Davidové na devátém místě a v klidu si hlídal místo za Švýcarem Benjaminem Wegerem. Pak přijel na střelnici.

„Ani jsem si nepřipadal nějak udýchaný, nervózní,“ líčil Karlík.

Přijel ale do úplně jiné situace, než kterou si zkoušel při nástřelu. Vítr se uklidnil, bylo třeba ukázat protitah a na malorážce upravit mířidla.

„Přestalo foukat, nebo foukalo o dost míň, a já se ztratil ve cvakání. Nevím, jestli jsem cvakal moc, nebo málo. A pak už jsem nevěděl, kde na tom terči jsem,“ líčil Karlík. „Takže jsem dělal chyby, cvakal jsem tam a zpátky a to je nejhorší. Ztratil jsem čas a ještě jsem nedobil ani jednu ránu. Fakt mě jenom mrzelo, že nevím, kde to je a co s tím mám dělat. Byl jsem trochu ztracený a naštvaný.“

Karlík tak předával Michalu Krčmářovi závod na čtrnáctém místě a šance na solidní umístění byly pro Čechy pryč. Finišman se pak už jen posunul před Estonce a Ukrajince na dvanáctou příčku.

„Představoval jsem si to určitě jinak. I když snad mi to třeba pomůže do dalších závodů, že budu trochu vědět, jak s tím větrem na střelnici naložit. Je to zkušenost, i když trochu hořká,“ ulevil si Karlík. „Snad to nějak zúročím a tohle špatné bude k něčemu dobré.“

Problémy na střelnici ale měli i favorité. Kvůli třem trestným okruhům Tiril Eckhoffové museli nakonec vítězní Norové stahovat půlminutovou ztrátu z pátého místa.

„V normálním závodě Světového poháru by se to nestalo. Když máte tři trestná kola, jste ze hry,“ podotknul zlatý finišman Johannes Thingnes Bö.

Na tři trestná kola museli i stříbrní Francouzi. Za dvě mohl Emilien Jacquelin. „Kvůli větru jsme použili větší náboje a nešly mi nandat do zbraně. Byly zmrzlé, možná to bylo i nervozitou z olympiády,“ uvedl Jacquelin.