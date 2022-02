Davidová jde znovu do boje: Nemám na sebe nároky. Jak vyzrát na střelbu?

Loni na mistrovství světa v Pokljuce bylo vítězství Markéty Davidové ve vytrvalostním závodu celkem překvapením. Ale od té doby už ukázala, že jí tyhle čtyř položkové závody sedí. Vyhrála úvodní závod tohoto ročníku Světového poháru v Östersundu a před odletem do Pekingu v Anterselvě uhájila malý křišťálový glóbus. Jediným individuálem této sezony bude už jen ten pondělní olympijský. A v něm je, bráno výsledkovou logikou, jasnou favoritkou.

Jenže sama biatlonistka na to má jiný názor. „Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu mít nejlepší výsledky v individuálu, tak bych se tomu zasmála. Úplně se nepovažuju za dobrého střelce. Takže mě výsledky v individuálu hrozně překvapují. Tím pádem ani na sebe nemám teď nároky, protože mám pocit, že to není úplně moje disciplína,“ vyznala se Davidová den před startem.

Závodnice, která je známá tím, že je spíš pesimistka, co se samotného jejího závodění týká a často je s něčím nespokojená, si tuto pověst zachovává i nyní. „Nedělní trénink nebyl ideální, jak bych si představovala. Uvidíme, těžko se to hodnotí před samotným závodem, uvidí se až v něm.“

Základem úspěchu bude spolehlivá střelba. Ve vytrvalostním závodu je totiž za každou chybu na střelnici připočtena k výslednému času minuta, a ta se pak na trati už špatně dohání. Davidová i ostatní už ale mají dost poznatků jak z tréninku, tak ze sobotních smíšených štafet. „Bude důležité cvakat na vítr, včas reagovat a pak ve stojce si počkat na správnou chvíli, kdy ránu spustit. Doufám, že bude trochu méně foukat a střelnice bude lépe čitelná,“ vidí cestu k úspěchu pětadvacetiletá sportovkyně.

S větrem však počítat musí. „Doufám ale, že to bude konstantní už od nástřelu. A že se to nebude moc měnit.“ Co ji však trochu mrzí, je to, že nezávodí dřív. Se svou hubenou postavou totiž snadno vymrzne. „A tady jsou teploty dobré, když svítí sluníčko. Ale když v pět zajde, je to hrozně znát,“ říká smutně Davidová.

A jak se tedy těší na pondělní start? „Tak na půl.“