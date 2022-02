Další kalamita Davidové: Štve mě to... Nemám ponětí, kam šly rány vleže

Konečně se Markéta Davidová v čínských horách běžecky probudila! Lyžařské vzepětí se ale nepotkalo s formou na střelnici. Čtyři chyby ve dvou položkách ji odsunuly na jednačtyřicáté místo. V nedělní stíhačce bude na ve sprintu zlatou Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou ztrácet skoro dvě a půl minuty. „Já doufám, že tu stíhačku vůbec pojedu. Štve mě to, co vám budu…“ ulevila si Davidová těsně po závodě.

Aspoň ten běh se vám dnes povedl…

„Jo, mně se dneska jelo dobře. Myslím si, že jsem měla i dobré lyže. Ale bohužel se to nesešlo se střelbou.“

Tušíte důvod?

„Ne. Kde byly ty vestoje, to asi vím, ale kam šly ty rány vleže, to nemám nejmenší ponětí.“

Mohla hrát roli, že se oproti nástřelu změnil vítr?

„Já jsem na to i cvakala, mířidla jsem si upravovala… Myslela jsem si, že letos už jsem na takové úrovni, že se mi tohle stávat nebude. Ale evidentně se mi to stává furt.“

Podle trenéra Jiřího Holubce jste po dvou vycentrovaných ranách do terče dvakrát zamířila přliš nahoru…

„Netuším, co se stalo. Možná jsem tušila, že ta třetí byla trošku výš, snažila jsem si na tu čtvrtou dát pozor a stejně nespadla.“

Platí, že běžecky se cítíte lépe?

„Jo, mně se tady dneska jelo nejlíp ze všech závodů, pocitově to byl tady nejlepší běžecký závod.“

Čím to bylo, že to předtím nešlo?

„Myslím si, že hlavně lyžemi. Nemyslím si, že bych tady nemohla já, myslím si, že to dělají ty lyže. Ale dneska byly supr připravené. O to víc mě mrzí, že když mám dobré lyže, nejsem schopná se trefit.“

Lyže zmiňujete opakovaně, kde vidíte problém?

„Netuším. Po pravdě, starost o lyže není moje věc. Na to jsou tady jiní lidi, ti by to měli řešit a nějak se o to starat. Já si na tom postu vždycky snažím vybrat to nejlepší, co mi tam připraví, co se děje předtím a potom, o tom přehled nemám.“