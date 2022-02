Přebornice střelnice! Nula Charvátové zase unikla: Proklínala jsem se

Tohle je disciplína, z níž má bronz z mistrovství světa. I tam se jí ale ve výsledcích houpala střelecká jednička. A dvě nuly nepadly ani tentokrát. Scházela poslední rána…

„Nechci to tu úplně přiznávat, ale dvě nuly jsem nikdy nedala a dneska jsem k tomu byla opravdu blízko,“ hodnotila Charvátová . „Krásně mi to tam padalo. Pak jsem jí nedala nahoře… Byla to strašně uspěchaná rána, a pak jsem se za to trochu proklínala.“

Tím nešťastným výstřelem Charvátová nechala v čínském povětří dobrých deset míst. Celkem jí to ale v Číně pálí velmi dobře. Ve čtyřpoložkovém vytrvalostním závodě minula v pondělí z dvaceti ran jen dvakrát.

„Já se až nepoznávám, v takové střelecké formě jsem nikdy nebyla,“ diví se Charvátová. „Nechci to moc rozebírat, protože kdybych se v tom začala patlat a řekla si, že to je dobré, tak se zase někde vystresuju. Do toho potřebuju jít se strašnou lehkostí.“

Uvolněná mysl, uvolněné tělo. Charvátová na tom pracuje se svým mentálním koučem. Praktikuje uvolňovací cviky, které ji mají dostat do psychické pohody.

„Chci se dostat do takového svého flow a zvládat to líp. Teď se mi to daří, musím na dálku svému mentálnímu kouči poděkovat,“ vzkazuje Charvátová.

Něco tady ale nehraje… S jedinou chybou pětadvacáté místo s téměř dvěma minutami ztráty na vítězku?

„Jsem smutná, zklamaná, protože s takovouhle střelbou jsem zvyklá na lepší výsledky. Tohle napovídalo, že to můžou být moje životní výsledky a rozhodně nejsou. Mrzí mě to,“ říká Charvátová. „Je to strašný. Je to totiž biatlon a málokdy se sejdou běh a střelba dohromady. Nechápu to, takhle blbě se mi v životě nelyžovalo, strašně mě dohání ta nadmořská výška. To moje tělo je tak těžké a nestíhám okysličovat svaly.“

Bývalou běžkařskou reprezentantku trápí kombinace vysoce položených olympijských tratí a jejich náročného profilu, který obsahuje táhlé stoupání ze střelnice. Situaci jí ale komplikuje i nezvyklá drobnost.

„Na trati jsem bojovala s hůlkou, dvakrát jsem měnila, to mi sebralo další síly, obzvlášť do posledního kola,“ vysvětlila Charvátová. „Mám nová poutka a někdy to je s nimi na draka. A já jsem si ho vytrhla z očka. Už se mi to stalo v Oberhofu. Za jízdy nejsem schopná to tam vrátit zpátky. Na prvním kopci jsem žádala o novou, dostala jsem náhradní, jenže s tou se mi jelo blbě, sebralo mi to neskutečných sil. V druhém kole jsem měnila podruhé.“

Že by se tady rodil nový fantom českého týmu ve stylu kdysi slavných příhod Gabriely Soukalové ? „Jsem v podstatě klidný a vyrovnaný člověk. Nejsem žádný pobrka!“ brání se Charvátová. „Ale možná jednou budu pobrkaná…“

ČESKÉ BIATLONISTKY NA STŘELNICI NA OH

Smíšená štafeta

Jessica Jislová : 0+5

Markéta Davidová: 0+3

Vytrvalostní závod

Markéta Davidová: 0+0+0+1

Lucie Charvátová: 0+1+0+1

Jessica Jislová: 0+1+0+1

Tereza Voborníková: 0+0+1+1

Sprint

Lucie Charvátová: 0+1

Jessica Jislová: 1+0

Markéta Davidová: 2+2

Tereza Voborníková: 2+0