Krčmář si vybojoval „masák“: Byla to válka. Zkažená stojka? Totální poryv

Před závodem se šance nezdála velká, měl jste ji v hlavě?

„Jo, snažil jsem se, ale věděl jsem, že už je to asi ztracené. Ale jsem na olympiádě, takže jsem jel až do cíle a bojoval jsem na maximum.“

Tohle byl asi hodně těžký závod, že?

„Neuvěřitelný… Byla to válka. I když teda, já ze své pozice nemůžu říct, já nevím, jak vypadá válka. Ale minimálně biatlonová válka tohle byla. Vzpomínám, jestli jsem zažil těžší závod, co se týče podmínky, změny větru na střelnici, v nadmořské výšce. Opravdu dneska náročné se vším všudy…“

Co bylo nejnáročnější?

„Asi ta trať. Dneska snad nebyla pasáž, kde by se dalo jezdit jedna jedna, kde by to nějak odjíždělo. Byly tam obrovské rozdíly v materiálu, někomu to jelo z kopce a někomu ne. Pod nohama to samozřejmě nebylo úplně tvrdé. Opravdu taková směsice. Jediné, co to nemělo, že by sníh byl těžký a mokrý. Aspoň to. Ale jinak to bylo na trati fakt náročné.“

Mráz vám nevadil?

„V tomhle jsem byl relativně v pohodě. Na zimu jsem se připravoval, to jsem nepodcenil, to bylo v klidu. Nejvíc mě mrzí vítr na první stojce, který jsem chytil. Tam jsem nechal čas a ještě čtyři chyby. Přišel totální poryv. To mě fakt mrzí, to mi zhatilo závod. Byl jsem odhodlaný, po ležkách to bylo super. Splnil jsem, co jsem chtěl, ale stojky jsem nezvládl.“

Mělo smysl čekat na vítr?

„Bylo to těžký to vyhodnotit. Čekat. Střílet. Chvilku jsem čekal, ale neustávalo to, tak jsem zkusil střílet a nepadalo to. Hlásili mi na trati, že to všechno byly půl centimetr rány vpravo, že to nebylo daleké. Takže… Mrzí mě to. Zrovna na olympiádě takový závod, to je škoda. Myslím, že to může mrzet všechny. Je to o štěstí a to si závody na velkých akcí nezaslouží.“

Nebylo lepší za takových podmínek závod odložit?

„To je těžké, na nástřelu to bylo férové. Zvedlo se to se startem. Nedával bych vinu rozhodčím, mohli těžko reagovat.“

Konstantní výzvou je na olympiádě vysoká nadmořská výška, jak se v ní závodí vám?

„Je to znát, je to znát… Já si myslím, že jsem člověk, který s vejškou umí pracovat relativně dobře, ale závody mi tady dávají neskutečně zabrat. A vždycky se z nich sebrat je obrovsky náročné. I trať, jak se jede ze střelnice tři čtyři minuty furt do kopce, tomu vůbec nepřidává. Zažil jsem v Soči kopcovité tratě, což bylo náročné. V Pchjongčchangu byly ze začátku mrazy, ale tady to je prověrka, těžká olympiáda. Je to vidět i na rozdílech, které jsou markantnější, než kdy jindy.“

Viděl jste, jak dnes dopadla Norka Tandrevoldová, která v cíli zkolabovala?

„Viděl a říkal jsem, že tohle není dobré právě před startem vidět. Tohle když se někomu stane, před startem vám to nepřidá. Je to vyústění toho, kde závodíme a jak náročný ten program je.“