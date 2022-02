Co s olympijskou medailí? Italský biatlonista z ní udělal zásnubní prsten

Byl to výjimečný okamžik. Ital Dominik Windisch požádal v létě 2018 o ruku svou přítelkyni Julii. Poté, co řekla ano a Windisch jí navlékl prsten, nad kterým užasla, přišlo ještě větší překvapení. Biatlonista, který získal v Pchjongčchangu 2018 bronz ve sprintu, jí sdělil příběh, jehož podstatou je, že její prsten je vyroben právě z této medaile.

Na tuto myšlenku přišel několik měsíců před tím, než cenný kov vybojoval. Vlastně v době, kdy ani neměl jistou olympijskou účast.

„V létě mě to napadlo při běhání. Říkal jsem si, jak by to bylo cool, kdybych nechal zásnubní prsten udělat z olympijské medaile. Během Her jsem na to ale úplně zapomněl. Až po návratu, když se mě na tiskové konferenci ptali, co s medailemi udělám, jsem si na to znovu vzpomněl,“ vyprávěl Windisch, který v Koreji bral další bronz se smíšenou štafetou.

„Vše jsem ale udělal bez jejího vědomí. Až poté, co řekla ano, jsem jí ukázal video, kde viděla, jak prsten vznikal. Že jsem se na celé jeho výrobě podílel,“ přiblížil nyní dvaatřicetiletý Ital.

Na videu je vidět, jak z medaile „vyškrábal“ hobliny, které poté roztavil a nalil do formy. A pak se podílel na závěrečných úpravách. „Aby to bylo hezké,“ dodal Windisch.

Ačkoliv k zásnubám došlo už v létě 2018, přiznal v pondělí, tedy na svatého Valentýna, že svatba bude teprve letos v létě. „Rozhodli jsme se tak, protože jsme si nejdřív chtěli užít výstavbu našeho domu, tento první velký krok. V našem životě je tolik skvělých momentů a my si je chceme užít jeden po druhém,“ vysvětlil muž, který bojuje i nyní v Pekingu. Ovšem teď už pro něj olympiáda není tak úspěšná jako ta předchozí. Jeho zatím nejlepším umístěním je 14. příčka z vytrvalostního závodu.