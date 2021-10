Bobisti v Pekingu: Dráha jako čínský had, letušky jako kosmonauti

Pro sportovce je důležité poznat areál, ve kterém budou bojovat na olympijských hrách o medaile, případně o co nejlepší umístění. Čeští bobisté a také skeletonistka Anna Fernstädtová měli tuto možnost v uplynulých třech týdnech. A čínské ledové koryto na ně udělalo velký dojem. Méně působivá už pro ně ale byla cesta do Pekingu.

Už když se podíváte na fotografie areálu na sociálních sítích pilota českého bobu Dominika Dvořáka, zapůsobí na vás. „Musím říct, že za mě je dráha hodně impozantní, zajímavá. Největší zajímavost je, že celá je zakrytá, celkově to připomíná čínského draka. Zázemí je tady luxusní, nad startem máme rozcvičovací halu, jídelnu, obrovské šatny. Co se týče dráhy jako takové, je to top, co může být,“ pochvaloval si včera v nahrávce pro Český olympijský výbor Dvořák.

Brzdař čtyřbobu Jan Šindelář ho pak ještě v dojmech doplnil. „Areál je obrovský, nikde jinde na světě to tak není, ale zároveň je to tu vše udělané s citem. Byť je to obrovské, nepůsobí to megalomansky, ale je to příjemné.“

„Z dráhy je tady vidět, myslím, že je to olympijská vesnice, ta mi přijde docela megalomanská,“ doplnil ho ještě Dvořák.

Co se týče samotné přípravy, stěžovat si nemohou, i s včerejším závodem mají za sebou 46 jízd. Ovšem trhliny našli na pobytu v Číně. „Jsme tady zavření, nemůžeme nic, jen na tréninkový atletický ovál a do posilovny. Takže jsme buď na hotelu, nebo na dráze. Jsme tady hlídaní policajty i personálem. Navíc nejsme moc spokojení s jídlem, všichni jsme čekali, že to bude mnohem lepší. Nejenom já, ale spousta lidí tady shodila nějaké to kilo,“ prohlásil Šindelář.

Během pořizování video nahrávky neměla česká dvojice na obličeji roušky, což se u místních taky příliš nesetkalo s pochopením. „Teď tady kolem nás chodí nějaký Číňan a kouká na nás dost vražedně,“ hlásil Dvořák.

Ani olympijská atmosféra v dějišti na české sportovce příliš nedýchla. „Když bych to porovnal s Koreou, tak ta byla dost rozvrtaná, nedodělaná, ale bylo znát, že tam olympiádou žijí, všude byly kruhy, maskoti. Je to asi hodně způsobené covidem, ale tady bylo přivítání dost děsivé. Na letišti šílené procesy, kterými jsme procházeli, takže asi nešlo, aby nás tam někdo vítal. I když asi mohlo být něco, co by připomínalo, že se blíží olympiáda. Celkově to tady nevypadá, že by se na ni těšili,“ přiblížil Dvořák.

Šindelář zase připomněl samotnou cestu do čínské metropole. „Byla dost děsivá. Letušky v letadle nevypadaly jako letušky.“ Dvořák mu skočil do řeči: „Spíš jako kosmonauti.“

„Byly kompletně navlečené v proticovidových mundurech, což bylo dost zvláštní. Jídlo jsme dostali hned na začátku, každý to hned snědl, a když jsem se ptal, kdy bude další, tak řekli, že už nebude. Trvalo nějakých 17 hodin, než jsme dostali až pak na hotelu další jídlo,“ kroutil Šindelář hlavou.

Důležité však pro celou českou posádku bylo, že si vůbec mohli v olympijském ledovém korytu zatrénovat. „Bylo to dvakrát odložené, takže je super, že jsme si mohli vyzkoušet dráhu,“ řekl Dvořák.

„A já bych dal rád ještě na závěr radu pro všechny, kteří sem pojedou: Vezměte si řízky na cestu,“ smál se Šindelář.