Samková o ZOH: Cílit jen na top 20 by bylo trapný. Proč ji sleduje Fourcade?

Eva Samková pomalu míří do Číny. A nejen do té olympijské. Na konci listopadu by si tam snowboardkrosaři měli vyzkoušet sjezdovku, na které v únoru pojedou olympijský závod. „Je super, že tam jedeme, i když takhle na poslední chvíli před OH. A i kdyby ne, člověk tam musí jet s tím, že chce podat co nejlepší výkon. Musí si věřit, že to zvládne,“ prohlásila dvojnásobná medailistka z Her.

Sebevědomí a víru v ty nejlepší výsledky teď rozhodně má. „Věřím si, že to zvládnu. Takže nebudu nic předstírat a budu říkat, že chci být v top 3, to je cíl. Necháme se překvapit, jak to dopadne,“ řekla sportovkyně, která se v tomto ohledu poučila právě z minulé olympiády.

„Když má člověk dobré výsledky, tak je trapné říkat, že bych byla ráda do top 20. Před čtyřmi lety jsem se bála si přiznat, že bych chtěla další medaili, měla jsem pocit, že mě to může negativně ovlivnit. Snažila jsem se setřást tlak tím, že jsem říkala, že nemusím vyhrát, a pak jsem si den před závodem řekla, že vlastně nevím, jestli bych chtěla vyhrát. Teď si říkám: Proč ne?“ vzpomínala Samková.

Olympijská vítězka z roku 2014 je stále v přípravě na sezonu, která jí odstartuje 26. listopadu Světovým pohárem v Číně, dějišti únorové slavnosti sportu. Bude si tak poprvé moci vyzkoušet svah, na kterém se bude bojovat o olympijské medaile. Ovšem trať na samotných hrách se pak bude od té ve Světovém poháru lišit.

„Je ale super, že tam pojedeme. Zjistíme totiž, jaký bude profil trati. Budu vědět, že to nebude extra rychlá trať, ať tam postaví cokoliv, že to bude spíš pomalejší. Pak mi to řekne, jak na tom jsem fyzicky. Přeci jen tam budeme v listopadu, takže jsou ještě dva měsíce, kdy můžeme zamakat na fyzické kondici. Trať jde samozřejmě postavit hodně jinak, ale reliéf, profil trati zůstane stejný,“ vysvětlila osmadvacetiletá snowboardistka.

Prozatím měla ona a její tým k dispozici jen videa natočená čínským týmem. „Trénují tam už dva roky. Teď jsem se hodně bavil s trenéry čínské repre, jsou to Evropané, taky nám k tomu něco řekli. Trať je extrémně dlouhá, poměrně plochá,“ doplnil kouč Marek Jelínek.

Před čtyřmi lety absolvovala Samková přípravu na olympijskou sezonu na jižní polokouli a trenér Jelínek s ní byl maximálně spokojený. Vzhledem k covidovým omezením to však tentokrát nebylo možné.

„Víceméně jsme do začátku srpna moc nevěděli. Původně jsem plánovala, že bych jela do Japonska na dovolenou, pak se podívat na olympijské hry a odletět do Austrálie nebo někam, byl by to takový výlet snů. Nepovedlo se nic z toho. Ale zvládla jsem aspoň víc fyzických tréninků tady v Čechách. Věnovala jsem se docela i koním, to bylo taky takové odreagování. Na konci července už se to trochu ustálilo, věděli jsme, že budeme jen v Evropě,“ popsala Samková.

Během přípravy pak zjistila ještě jednu věc. Český olympijský výbor a Český svaz lyžařů ji navrhl jako kandidátku na jedno ze dvou volných křesel v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru. „Byla jsem mile překvapena a potěšena. Je nás 17 kandidátů. Nedávno jsem se trochu divila, že mě na Instagramu začal sledovat Martin Fourcade. A pak jsem zjistila, že i on kandiduje,“ smála se možná česká nástupkyně Jana Železného v této funkci.