Čeští manželé obětují olympiádě volno i výplaty: Třeba překvapíme hádkou

Konečně je to tady! Sport těžkých kamenů, krupičkového ledu, borců s košťaty, strategie a komunikace se na zimní olympiádě poprvé objevil skoro před stoletím. Až na Hrách v Pekingu se ale poprvé fanouškům ukážou v curlingu i Češi. Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi navíc nejsou žádní outsideři. V disciplíně smíšených dvojic léta patří do širší špičky a mají za sebou už bronz na světovém šampionátu 2013.

Přesně dva týdny dělí Zuzanu a Tomáše Paulovy od premiérového zápasu olympijského turnaje s Norskem. Ještě dva dny před tím, než zaplane oheň zimních Her v Pekingu, budou vůbec prvními reprezentanty na startu. Hrát se bude v Ledové kostce, v níž se proměnila slavná Vodní kostka, kde v roce 2008 zářil plavec Michael Phelps.

Zatím se Paulovi dobrovolně schovávají v karanténě, z které z domova na pražském sídlišti Háje vyrážejí jenom na pravidelné tréninky do haly na Roztylech. Vedle Ester Ledecké či hokejových milionářů z KHL budou v české výpravě v rámci neplaceného volna. Přitom patří k týmům, které můžou bojovat dokonce o medaili. „Reálná šance tam s nějakou pravděpodobností je,“ říká Tomáš Paul.

Pojďme se na úvod vrátit k loňskému mistrovství světa ve skotském Aberdeenu, kde jste si v kvalifikačním zápase proti USA zajistili postup na olympiádu, a vaše následná emotivní oslava se ve světě curlingu stala hitem...

Zuzana (usmívá se): „Já se k tomu vracím strašně ráda, to bude trvalá vzpomínka na celý život. Byla bych nerada, aby někdy vyhasla. Překvapila jsem sama sebe, jak jsem dokázala zápas zvládnout s neuvěřitelným klidem, koncentrovala jsem se na výkon. Oproti tomu, jak probíhala příprava před zápasem, od začátku do konce jsme jeli s chladnou logikou. Měli jsme čistou hlavu, o to silnější byly emoce. Mě výrazně zaskočily. Nejsem moc plačka, tady jsem si to vybrala i s úroky...“

Tomáš: „Já bych takhle nereagoval, ale když jsem viděl emoce na straně Zuzky, pak byla radost i zvukově poměrně hlasitá.“ (směje se)

Jaký ohlas mělo ve světě curlingu, že se Češi poprvé dostali na olympiádu?

Zuzana: „Veliký, o to to bylo cennější. Od okamžiků, které už kamery nezaznamenaly, se k nám dostávala spousta velmi pozitivních zpětných vazeb. Řada protihráčů, kteří měli dohráno, nám přišla pogratulovat. I oni měli slzy v očích, přáli nám to. Pro ně je důležité, že se tam dostal tým a stát, který tam zatím nebyl. Není to ta svatá šestice, která má místa rezervovaná, bez které si olympiádu nikdo nemůže představit. My jsme se tam dokázali dostat jako malý stát s poměrně krátkou tradicí.“

Byl tohle cíl propagace smíšených dvojic, které jsou stále poměrně novou disciplínou?

Tomáš: „Potvrdil se trend, kterého světová federace chtěla dosáhnout, aby se na olympiádu dostávaly méně tradiční země. Sehnat dva kvalitní hráče je jednodušší než čtyři kvalitní, kteří tomu můžou věnovat stejný čas a úsilí. Původní cíl se daří, s námi postoupili poprvé i Australané.“

V curlingu se tradičně hrají zápasy čtyřčlenných týmů mužů a žen, smíšené dvojice se na olympiádě poprvé představily před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Co vašemu sportu přinesly?

Zuzana: „K nám se dostává to pozitivní. Když jsme se bavili s hráči, kteří byli na olympiádě ve čtyřkách i ve smíšených dvojicích, říkali, že u nich doma byly lepší reakce na smíšené dvojice. Pro diváky je to trochu rychlejší, intenzivnější, netrvá to tak dlouho. Zajímavé je, že to hrají muž a žena. Stanou se komičtější situace, když hráčka seřve spoluhráče. Je to zábavnější, než když na sebe křičí čtyři ženy.“

Jak často se tohle stává vám?

Tomáš (směje se): „Minimálně... Stává se nám to v době, kdy si to můžeme dovolit. Třeba v přípravných turnajích v průběhu sezony. Když se dostaneme na vrcholný turnaj typu mistrovství světa, olympiády, nečekal bych větší hádky nebo rozepře. To si necháme do zákulisí.“

Zuzana: „Uvidíme! Třeba vás překvapíme…“ (usmívá se)

Manželský tým

Teď vážně. Myslíte, že je pro vás výhoda, že jste manželé ve společném týmu?

Zuzana: „My si to neumíme přestavit jinak, je to těžká otázka. Hráli jsme spolu až v okamžiku, kdy jsme spolu začali chodit, neznáme to jinak. Asi si myslíme, že tím, že se známe, je to výhoda. Víme, co si jeden k druhému můžeme dovolit. Víme, co znamená nálada: Teď na mě nemluv! A obráceně. Je fajn tohle vědět. Nevýhodou je, že spolu trávíme tolik času...“

Tomáš: „Teď, když jsme v uzavřené bublině, jsme spolu dvacet čtyři hodin denně.“

Zuzana: „Je to intenzivní přípravný kurz...“

Tomáši, jak se na vaše společné hraní v týmu díváte vy?

Tomáš: „Já to vidím dost podobně. Je velká výhoda, že se známe. Víme, jak reagujeme v krizových situacích, víme, kdy na sebe nemluvit. Je to výhoda i kvůli plánování. Zkoordinovat plán na sezonu dvěma lidem je mnohem jednodušší, když mají společný program.“

Zuzana: „Tím, že děláme trénink při práci, tohle nám bere veškerý volný čas. Nedovedu si představit hrát curling s někým jiným. Na partnera by nezbyl žádný čas. Jsme motivováni, abychom hráli spolu. Kdyby byl v České republice profesionální curling, placení curleři, pak je variantou, že jdou hrát dva kolegové. V naší situaci to tak jednoduché nebylo.“

Jak to máte s prací?

Tomáš: „Oba pracujeme na plný úvazek. V tuhle chvíli ne, máme dva měsíce neplacené volno. Oba děláme v bance. Já jako analytik, naše oddělení řídí úrokové riziko České spořitelny.“

Zuzana: „My jsme hlavní konkurence, ČSOB. Dělám na vývoji virtuální asistentky. Tom je pravý pan bankéř, já paní na centrále, která se stará o rozvoj banky v pozadí.“

Jak se ve firmách dívali na to, že budete dva měsíce pryč kvůli účasti na olympiádě?

Zuzana: „V práci to přijali velmi vstřícně. Oba jsme volili takové zaměstnání, kde jsme věděli, že zaměstnavatelé jsou vstřícní a flexibilní. Nemůžeme pracovat od osmi do pěti, občas potřebujeme dobu změnit, když je třeba odjet na trénink. Jinak chodíme na tréninky třikrát týdně hned po práci. Pátky, soboty a neděle trávíme na turnajích. Čas bereme ze standardní dovolené. Dovolenou máme stoprocentně jen na curling. Neplacené volno je velký nadstandard. Požádali jsme o něj poprvé, jenom kvůli olympiádě.“

Jak jsou na tom vaši soupeři?

Tomáš: „Většina týmů, které budou na olympiádě, jsou spíš profesionálové. Buď vůbec nemají pracovní úvazek, nebo částečný, který se týká curlingu. Jsou to instruktoři, trenéři, drtivá většina z nich jsou profesionálové.“

Zuzana: „Jediní, kdo mají jiný režim, jsou Australané. Jsou to studenti, mají zvláštní přípravu, mohli si dovolit odjet na celý rok do Kanady.“

Jak je možné, že jste jako amatéři mezi profesionály tak dobří?

Zuzana: „Snažíme se. Hodně nám pomohlo rozhodnutí před šesti lety, když jsme si řekli, že se budeme soustředit pouze na kategorii mixed double. Nebylo to jednoduché, čtyřkový curling má svůj rozměr. Baví nás, je tam společenský aspekt, uvidíme i někoho jiného než partnera. Ale takhle se můžeme věnovat jen téhle disciplíně. Zlepšujeme drobné věci, které čtyřkové týmy nevidí. Snažíme se na maximum.“

Můžu se zeptat, jak jste se dali dohromady? Předpokládám, že curling v tom hrál roli...

Tomáš: „My jsme se potkali v hale na Roztylech mezi turnaji. Padli jsme si do oka, párkrát jsme se sešli. Pak slovo dalo slova a začali jsme hrát dohromady.“

I v zápasech jste si hned seděli?

Zuzana: „Disciplína mixed double byla zpočátku doplňková. My jsme si chodili zahrát pro zábavu, ne že bychom hnedka hráli na výkon. Brali jsme to jako povyražení k čtyřkovým týmům. Bavilo nás, že nám to jde.“

Tomáš: „Začali jsme se tomu věnovat, když se nám na prvním mistrovství světa 2013 v Kanadě podařilo uhrát bronzovou medaili. V tu chvíli jsme si říkali, že je to disciplína, v které můžeme prorazit. S vidinou, že v té době se mezinárodní federace snažila dostat disciplínu na olympijské hry.“

V takové situaci ale v kdysi doplňkové disciplíně většinou tvrdě vzroste konkurence, že?

Tomáš: „Je to úplně přesně, jak říkáte. Když se ohlásilo, že to bude olympijská disciplína, Rusko, Asie, Kanada začaly stavět konkrétní týmy, které se skládaly k sobě. Do té doby to byla volnější disciplína, do níž se hlásili spíš přítel s přítelkyní nebo manžel s manželkou.“

Zuzana: Z tradičních týmů jsme zůstali už jen my a Norové. Šlo to strašně nahoru. Level hry roste každým rokem.“

Jak byste laikům vysvětlili rozdíl mezi čtyřkovým curlingem a tím, který se hraje ve smíšených týmech?

Tomáš: „Rozdíl je rozhodně v počtu hráčů, hraje se osm endů místo deseti. Zápas je o hodinu i víc kratší. Další rozdíl je v tom, že se hraje s méně kameny. Každý tým má pět kamenů, které hází. Ve čtyřkách se hraje do prázdných kruhů, tady je jeden kámen za každý tým přednastavený.“

Co to znamená?

Tomáš: „Situace je přednastavená tak, aby byla hodně ofenzivní, aby bylo hodně kamenů ve hře. Tím pádem jsou endy zajímavější. Ve čtyřkolém curlingu jsou občas endy, kde se jen střílí. Tady je to chumel kamenů na středu, občas do něj někdo třískne.“

Zuzana: „Určitě se nestane, že byste se v mixed double neměl na co koukat. Vždycky se něco děje, padají tam větší čísla. Zápas může skončit třeba 10:5, což se ve čtyřkovém curlingu moc nestává. Přednastavenou situací jsou týmy tlačeny, aby na sebe braly větší riziko.“

Jak se střídáte při rozehrávce kamenů?

Zuzana: „Základní pravidlo je, že jeden musí hrát první a pátý kámen, druhý musí hrát druhý, třetí a čtvrtý kámen. Je na týmu, jak si to postaví. U nás já házím první a poslední kámen. Jsem zodpovědná za rozehrávku, jak to dopadne. Tom má na starosti střed. Každý si to může udělat, jak chce.“

Tomáš: „Pozice jedna a pět je specifická v tom, že první kámen házíte pokaždé to samé, při posledním kameni je mnohem větší tlak na výsledek. Většinou rozhoduje o výsledku endu. Je potřeba psychické odolnosti, aby člověk zvládnul poslední kámen zápasu na vítězství.“

Zuzana: „I ten střed je strašně důležitý. Je spousta variant, co se bude hrát. Je potřeba, abyste měli dobrou znalost, byli precizní v tom, kam dometat kameny. Čím víc kamenů je v kruzích, tím je menší prostor, kam umisťovat další. Nestačí poslat kámen někam do kruhu. Jde o pár centimetrů a o to přesnější musíte být. Strategii upravujeme jako v každém sportu. Víme, že tohle nám jde. Máme typy kamenů, styl hry, který nám vyhovuje. Často koukám, jak hraje soupeř, co mu jde, snažíme se tlačit ho do situace, která mu nevyhovuje.“

Nebudeme výhra zadarmo

Na olympiádě jste sice poprvé, ale na mezinárodních turnajích se pravidelně umisťujete vysoko. V říjnu jste vyhráli turnaj World Curling Tour v Tallinnu. Ve světovém žebříčku jste čtvrtí. Můžou od vás fanoušci čekat třeba i boj o olympijskou medaili?

Tomáš: „Reálná šance tam s nějakou pravděpodobností je. Papírově patříme mezi páté a sedmé místo, na turnaje jezdíme, abychom se umisťovali na podiu. Cíl je dostat se do play off. Tam budou ze čtyř pozic tři medaile, už je to papírově blízko.“

Zuzana: „Rádi bychom překvapili, to samozřejmě. Nejedeme tam s hlavou dolů. Všechny jsme už porazili. Nebudeme výhra zadarmo.“

Prvními soupeři jsou vaši tradiční rivalové, Norové Kristin Moenová Skaslienová a Magnus Nedregotten. Už v roce 2013 jste je porazili v zápase o bronz na MS. Co od zápasu čekáte?

Zuzana: „Já se na něj fakt těším, jsem ráda, že jsme na první zápas dostali zrovna soupeře z Norska. Hráli jsme s nimi nedávno na turnaji v Göteborgu, kdy jsme byli celý zápas lepší. Byl vyhraný, já to totálně zvorala posledním kamenem. Budeme si chtít napravit chuť, tentokrát to chceme dohrát. Šance mezi námi jsou vyrovnané. Asi jsou papírově o malinko lépe postavení, ale není to tak, že by to bylo jasné. Vždycky je to tahanice do posledního kamene. Známe je, víme, jak hrají. Jsou to bojovníci, nikdy se nevzdávají, tahají se.“

Jaká je pár týdnů před startem historického turnaje atmosféra v českém curlingu?

Tomáš: „Záludná otázka. My jsme dlouho nikoho nepotkali, izolovali jsme se. Po Vánocích jsme odjeli na turnaj do Göteborgu, kde hrály všechny evropské týmy, které budou na olympiádě. Pak jsme zůstali do Nového roku a letěli do Skotska. Teď trénujeme, když v hale nikdo není, nikoho moc nepotkáváme. Určitě se všichni těší, že budou moct vidět curling v televizi. Kolegové v práci jsou nadšení. Plánují, že budou ve dvě ráno vstávat na zápasy.“

Do Pekingu jste přitom nemuseli jet sami. Před Vánoci hrály obě čtyřkové reprezentace olympijské kvalifikace a mužský tým byl dvakrát v zápase, z něhož mohl postoupit...

Zuzana: „Jsme smutní, že jedeme na olympiádu sami. Kluci byli blizoučko, to je jediné, co nás mrzí. Poprvé dostaneme český curling na olympiádu. Doufám, že zkušenosti, které nasbíráme, budeme schopní přenést a zprostředkovat našim hráčům. Na to těším nejvíc. Když jsem začínala jako junior, olympiáda pro mě byla nedosažitelná. Tím, že tam nikdo nebyl, v myšlenkách nebylo vyhrát zlato. Všechno směřovalo k tomu, že já se chci dostat na olympiádu. Bývalí junioři ze Skotska chtěli vyhrát zlato, jejich kamarádi tam byli. Těším se, že tohle budeme moct zprostředkovat a naši junioři se už budou těšit, že za pár let přivezou olympijské zlato.“

Může vaše účast na ZOH pomoc českému curlingu, aby se zprofesionalizoval?

Tomáš: „Umístění na olympiádě nějaké peníze svazu přinesou. Doufám, že se otevře prostor k poloprofesionalizaci českých curlingových hráčů. Čas je rozhodující faktor. Když má člověk jen ten, který je schopný obětovat večer po práci, je těžké se vyvíjet k olympijským medailím. Doufám, že to bude první krok, aby se poloprofesionalizace curlingu v Česku trošku rozšířila.“