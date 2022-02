Místo plavců curleři. Čeští manželé o medaile v hale s unikátní novinkou

Již dva dny před slavnostním zahájením zimních Her budou curleři bojovat v ostrých zápasech. V pondělí tak měli čeští hráči první možnost nahlédnout do Ice Cube, neboli Ledové kostky, kde zažijí svůj premiérový olympijský turnaj. Z hlasů Zuzany a Tomáše Paulových šlo znát nadšení.

„Plocha vypadá nádherně, kouzelně. Ostré zářivky bolí do očí, ale tady se to neděje. Nejlepší hala, ve které jsme byli,“ vyprávěla reprezentantka, jenž minulý týden oslavila devětadvacáté narozeniny. „Vůbec není poznat, že to byla plavecká hala. Akorát za závěsy zůstaly skokanské můstky, tak z nich snad nebudeme skákat po našich špatných kamenech,“ smála se.

Její manžel se těšil na technickou inovaci. „Číňané přišli s novou technologií jak trackovat kameny. Po krajích dráhy mají kamery, které to snímají, a trajektorie kamene až do kruhu je znázorněna graficky,“ popisoval. „Je to takové curlingové jestřábí oko,“ doplnila Paulová.

Novinka bude zajímavá také pro diváky u televizních obrazovek a v hale. „Ti by měli na obrazovkách vidět, jakou stopou kámen jede, jakou má trajektorii, jestli se nezačal otáčet moc brzo. My hráči to z vlastní perspektivy vidíme, ale divák je o to ochuzen. Teď bude mít představu, co kámen udělá, než reálně dorazí do cíle,“ vysvětlila. „Osobně v tom vidím potenciál, tak doufám, že mě to nezklame.“

Češi v Pekingu

Zuzana (28. ledna 1993) a Tomáš (3. dubna 1988) Paulovi jsou prvními českými curlery, kteří se zúčastní olympijských her. Účast si v disciplíně smíšených dvojic vybojovali vloni v květnu na MS v Aberdeenu. V roce 2013 získali bronz na MS.

Nejdůležitější je ovšem pro hráče kvalita ledu. Plochu si Paulovi budou moci vyzkoušet až ve středu, v den prvního ostrého zápasu. „Zatím jsme byli jen na prohlídce. Zrovna se hrál testovací turnaj, ze kterého se nedalo moc nakoukat. Ale vypadá to, že led točí tak, jako v Evropě,“ prozradila Paulová.

Jít na led až v den turnaje není nic neobvyklého. „Před turnajem je hodinový trénink – na každé dráze 15 minut. Není to nestandardní, jen na olympiádě v Koreji bylo prý tréninkových sessions víc. Doufali jsme, že se dostaneme na led trochu dříve, ale není to nic, na co bychom nebyli zvyklí,“ konstatoval Paul.

V olympijské vesnici se český pár dokázal dobře zabavit. „Je tady kromě jídelny i nákupní centrum. Suvenýry, obchod s telefony, různé exhibice čínské kultury. Byli jsme se podívat i do haly na short track,“ popisoval reprezentant. „A každý den chodíme do fitka,“ doplnila Paulová. „Je to neuvěřitelné, jak tady čas letí. Myslela jsem si, že budeme takoví turisti, co koukají na pokoji na Netflix, ale zatím pobíháme všude možně. Ráda potkávám jiné sportovce a zjišťuju, jak vypadá jejich rutina,“ popisovala.

Zatímco Zuzana je povahou extrovert, Tomáš pravý opak. „Je dobře, že tady Zuzku mám, protože já bych seděl na pokoji a s nikým se nebavil,“ rozesmál manželku.

Česká dvojice se v dějišti Her cítí dobře, což by se mělo projevit na výsledcích. „Jsem emoční člověk, na pocity dost dám a tady zatím vše zafungovalo. Z Prahy jsme si dovezli dobrou formu, všechno tady klape, tak věřím, že to bude klapat i na ledě,“ řekla curlerka.

Velká olympijská premiéra nastane pro české duo ve středu od 13.00 SEČ. Soupeři budou tradiční rivalové, Norové Kristin Skaslienová a Magnus Nedregotten. „Těším se hodně, spadne z nás nervozita,“ řekl Paul.

Na startu je deset dvojic, které se utkají v základní skupině systémem každý s každým. Čtyři nejlepší postoupí do play off. „Oficinální plán je jít zápas od zápasu, ale my víme, kteří soupeři jsou na naší úrovni a kteří jsou trošku odskočení. Máme vytipované týmy, se kterými bychom nechtěli prohrát, ale pokud bychom prohráli, není to žádná tragédie. Víme, že jsme schopni tady hrát s kýmkoliv,“ prohlásil Paul.

„Curling je hra. Nemusíme být nejrychlejší, nejsilnější. Vše se sráží aktuální formou, atmosférou a aktuální schopností,“ doplnila Paulová.

Disciplína smíšených dvojic se hraje jen na osm endů s pěti kameny. Na rozdíl od čtyřkového curlingu se nehází do prázdných kruhů, ale do předpřipravené situace. „Naše disciplína je hodně ofenzivní, během zápasů padají velká čísla. Stačí, když se vám nepovedou dva kameny v řadě a už to nedoženete. Když se jeden end nepodaří, může to prohrát celý zápas,“ dodal Paul.

Program v Pekingu