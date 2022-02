Expert líčí detaily curlingu: Proč na sebe hráči křičí a k čemu jsou světla?

„Určitě jsem. Jednak s výsledkem a také s předvedeným výkonem. Ten byl opravdu velmi slibný a velmi dobrý.“

Jak hodnotíte dosavadní vystoupení Paulových na ZOH v Pekingu?

„Skončila první třetina základní části turnaje. Češi mají odehrané tři zápasy z devíti, skóre je 2:1, teoreticky mohli mít i tři výhry, protože proti Švédům se možnost utkání vyhrát objevila. Na druhou stranu jsme nemuseli vyhrát s Nory, takže asi můžeme být spokojeni. Je nadále otevřená šance získat pozici v play off. Češi jsou stále plně ve hře. Čili není tomu co vytknout. Ano, úvod byl trochu rozpačitý, ale to mělo svou logiku.“

Můžete být konkrétní?

„Přeci jen je to olympijský turnaj hraný za celkově ne jednoduchých podmínek. Myslím tím pandemickou situaci, cestování, rozdíl v čase a tak dále. Je tedy jasné, že to není pro týmy úplně jednoduché. To, že se tam objevily nějaké chybky, nervozita a drobné nepřesnosti v komunikaci, má svou logiku. Ale podle všeho si to pomalu sedá do optimální roviny a předvedený výkon i to, co ho provází, takový ten vnější dojem, je mimořádně dobrý.“

Předvádí podle vás Paulovi svůj standard, nebo na ZOH ze sebe dokážou vymáčknout ještě i něco lepšího?

„Myslím, že je to zatím mírně lepší standard. Ještě určitá rezerva ve výkonu je, ale je nutné vzít v úvahu to, že tím, že nejsme na místě, nedokážu úplně posoudit, jak složitá je práce s ledovou plochou. Zaregistroval jsem na sociálních sítích, že icemakeři měli určité potíže s dodržením technických parametrů. Ukázalo se to i v prvním zápase, že led se během něj proměnil, stal se malinko těžším, složitějším. Některé týmy se s tím vypořádají lépe, třeba i díky štěstí. Teď to vypadá, že si to možná sedlo, led na pohled nevykazoval žádné výrazné trable. To by mohlo vést k tomu, že výkon půjde ještě nahoru.“

Můžete přiblížit komunikaci na ledu, jak je náročná? Často vidíme a hlavně slyšíme, že některé pokyny na sebe hráči křičí i opakovaně.

„Je velice náročná a nesnadná. Curlingová dráha má zhruba nějakých 40 metrů. V hale jsou diváci, kteří vytváří hluk, na to většina týmů není příliš zvyklá, protože curling se hraje vesměs v curlingových halách, kde diváci buď nejsou, nebo jich je tam naprosté minimum. A k tomu se hraje i na vedlejších drahách, i tam se hráči domlouvají. Z toho pak plyne, že komunikace se občas zdá jako nervózní, nepřesná, možná až trochu nepříjemná, ale ono se nedá nic jiného dělat. Když si představíte, že byste se měli s někým dvě hodiny domlouvat na vzdálenost 40 metrů, tak myslím, že to každého unaví a znervózní. Proto týmy i vymýšlí nonverbální komunikaci, aby si trochu pomohly, tím, že naznačí směr, rychlost, nějaké detaily v určité situaci tak, aby to bylo jednoznačné a šetřili hlasivky.“

Jaké jsou nejvýraznější rozdíly v mix curlingu a klasickém, tedy se čtyřmi hráči?

„Velký rozdíl je v tom, že v tradičním curlingu jsou vždy k dispozici dva metaři pro každý kámen. Metení tam hraje mnohem větší roli, hráči mohou hrát s mnohem větší přesností. A tím, že nejsou předinstalované situace, tak je tradiční curling, řekněme, barevnější. Je tam více herních situací. A také více kamenů, osm, v tom tradičním, umožňuje být třeba v některých situacích trpělivější, pečlivější a počkat na vhodný okamžik, kdy udeřit.“

Přibližte, prosím, systém s předinstalovanými situacemi.

„Je dáno pravidly, kde je základní postavení přednastavených kamenů. Tým, který odhazuje v endu první, má kámen v pozici guard, tedy před cílovými kruhy na středové čáře. Tam je naznačeno 6 možných pozic a hlavní rozhodčí společně s hlavním icemakerem před herní rundou rozhodnou, jaká pozice odpovídá kvalitě ledu. Druhý kámen je umístěn v cílových kruzích, na konci čtyř stop, což tady na olympijských hrách je to červené mezikruží. Kámen je tam umístěn tak, že jeho vnější okraj se dotýká vnějšího okraje červeného mezikruží.“

V základu se dvojkový curling hraje na osm endů. Nemusí tomu tak ale být vždy, že?

„V pravidlech je dáno, že minimum odehraných endů je šest. Tým tedy může po šesti nebo sedmi endech vzdát a nedohrát ten poslední. Nebo dokonce podle pravidel může dojít k tomu, že nastane takzvaná matematická eliminace, kdy tým už nemá k dispozici tolik kamenů, aby ještě mohl dosáhnout vyrovnaného výsledku, což by v mix double bylo, když by byl rozdíl ve skóre 7. To už se nedá jedním endem dohrát.“

Jak se v curlingu boduje?

„Bodovat mohou všechny kameny, které buď jsou v cílových kruzích, nebo se jich alespoň dotýkají. Rozhodující je, který z kamenů je v cílových kruzích nejblíže středu, ten určuje, který tým vyhrál. A vítězný celek získává tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu cílových kruhů než je nejlépe umístěný kámen soupeře. To znamená, kdy bude mít třeba červený tým jeden kámen v úplném středu a na něm bude nalepený kámen soupeře, a pak tam vítězný tým bude mít ještě další tři kameny, ale bohužel se mu počítá jen ten jeden, protože zbylé vyeliminuje soupeřův kámen.“

Kameny jsou vybaveny světélky, která vyhodnocují, zda byl kámen vypuštěn hráčem před tzv. hog line (červená čára na ledu). Stává se i na takovéto úrovni, že to hráč nezvládne?

„Stává se to. Tohle je kontrola, která zaručuje, že kámen je uvolněn hráčem před odhodovou hog line, tou silnou červenou čarou tady na ledu v Pekingu. Kontrola probíhá elektronicky, v dráze je umístěn magnetický pásek a v plastovém madle je elektronické zařízení, které komunikuje s magnetickým páskem. Madlo je natřeno zvláštním lakem, který je schopen vnímat teplotu lidské ruky. Proto také hráči nemohou odhazovat v rukavicích. Pokud by hráč uvolnil kámen později, nebo se ho ještě dotknul, rozsvítí se světla červeně a kámen se musí odstranit ze hry. Zelené světlo signalizuje, že došlo k uvolnění kamene v souladu s pravidly.“

Další utkání odehrají Paulovi s Italy. Co od toho zápasu čekáte?

„Italové jsou těžký soupeř, nicméně na olympijských hrách těžko budeme hledat slabé soupeře. Navíc italský curling jde v posledních dvou třech letech nahoru. Je to mimo jiné proto, že za čtyři roky budou ZOH v Itálii, a tím pádem se nepochybně zvedá chuť u italských curlerů, a nejen u nich. Tým, ve kterém hraje Mosaner a Constantiniová je velmi kvalitní, zejména italští muži vykazují v posledních letech velmi dobrou výkonnost. I jejich ženy šly nahoru, byť patří jen k širší světové špičce. Očekávám velmi vyrovnané utkání, vítězství může přejít na jednu či druhou stranu. To, co jsme dosud viděli, je inzerátem na sledování pokračování turnaje.“