Otazníky hokejové nominace: šance pro veterány, o koho přijde extraliga?

Když NHL oznámila, že svoje hráče na olympijské hry v Pekingu nakonec nepustí, vyvstala řada nových otázek. Generální manažer Petr Nedvěd s hlavním trenérem Filipem Pešánem řeší, jestli se do finálního výběru dostanou zkušení útočníci či hráči, se kterými už se nepočítalo. Velké kluby z extraligy zase počítají, o kolik opor během Her přijdou.

Když se vedení Sparty podivovalo nad tím, proč reprezentační šéfové potřebují v Rusku vidět jejich veterány Řepíka se Sobotkou a u Hynka a Tomáše Zohornových tomu tak není, dostalo se jí jasné odpovědi. „Nemůže to být prostší. Bratři Zohornové totiž nejsou ve hře o olympiádu,“ řekl generální manažer Petr Nedvěd. Stačil mizerný výsledek v Moskvě a situace se změnila. Zase jsou ve hře. Nedvěd je dokonce plánuje navštívit ve Švédsku v rámci své inspekční cesty. Pozvánka je rázem blízko.

Ještě před měsícem by se ukazatel klonil jasně k odpovědi NE. Gulašovi je šestatřicet, pořád je na průměru bodu na utkání. Výkonnostně už ale logicky v Motoru tak dominantní není. V širším okruhu olympijských aspirantů ho ale vedení repre mělo. Pozvalo ho na Channel One Cup. A Gulaš si o pozvánku nahlas řekl. Dal tři góly. Ukázal, že jeho souhra s Janem Kovářem pořád funguje. Ve hře pět na pět občas zažili slabší chvíle, své možnosti však přesto ukázali.

Jednoznačně nejrozporuplnější hokejová postava poslední dekády. Do národního týmu ho zvali všichni trenéři od roku 2006. Červenka naskočil na osmi mistrovstvích světa a třech olympiádách. Reprezentační dres oblékl ve 157 zápasech, doma má dvě medaile. Teď už šestý rok válí ve Švýcarsku. Podle posledních zpráv Sportu se před pár dny nechal naočkovat proti covidu, čímž splnil základní podmínku účasti na ZOH. Má velkou šanci objevit se na Hrách.

Ještě před moskevským turnajem se zdálo, že Frolík bude jedním ze základních kamenů nároďáku pro Peking. Po Channel One Cupu se ale leccos změnilo. Turnaj se zkušenému útočníkovi vůbec nepovedl. Sestavou se propadal, trenéři s ním ve snaze o probuzení šíbovali. Když proti Rusku nesmyslně fauloval, čas na ledě šel ještě níž. Kdekdo má v živé paměti jeho skvělé představení na MS 2019. Ale teď… Jako by mu chybělo sebevědomí.

O kolik hráčů přijdou Třinec a Sparta?

Je jasné, že jen česká olympijská nominace ubere oběma tuzemským gigantům několik hráčů, což by mohl být problém, pokud by se extraliga nakonec nepřerušovala. Z kádru Sparty se očekává účast Filipa Chlapíka. Žádným překvapením by nebyly ani letenky pro Michala Řepíka, Vladimíra Sobotku nebo Romana Horáka. Ještě hůř na tom však velmi pravděpodobně bude Třinec. Tomu mohou zmizet beci David Musil s Tomášem Kundrátkem a forvard Andrej Nestrašil. Navíc přijdou o Slováky. Očekává se nominace Marka Daňa, Miloše Romana a Martina Marinčina.