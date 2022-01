Pochybovat o Červenkovi je hovadina. Peking? Jednoznačně, tvrdí expert

Momentálně v Česku asi nenajdete silnějšího experta na švýcarský hokej. Ačkoli Jiří Novotný dál udatně pomáhá budějovickému Motoru v extralize, už nějakou dobu funguje jako hráčský agent společnosti Global Management Group pro švýcarský trh. V období 2018 – 2021 potil dres za tamní elitní celek z Ambri, kam mimochodem po sezoně odchozí sparťan Filip Chlapík. I o něm padne řeč. Ale nejprve k Červenkovi, dnes by mohlo (či spíše mělo) jeho jméno padnout při oznamování olympijské nominace do Pekingu. Sledujte ONLINE ZDE>>>

Jasná otázka: vzal byste Červenku do Pekingu?

„Pro mě až úsměvný dotaz. S Červusem jsem hrál švýcarskou ligu tři sezony, v každé z nich byl dominantní a nyní je opět v absolutní špičce v bodování. Ze tří posledních sezon byl průměrově v produktivitě dvakrát nejlepší. Znám ho hromadu let, nikdy jsem ho sice neviděl hrát v extralize, ale ve velmi dobré švýcarské soutěži je nejlepší. Pokud mu trenér nároďáku dá stejnou roli jako v Rapperswilu, uvidíte, že si svoje odehraje. Za mě úplně jednoznačná nominace, v Evropě nemáme moc lepších hráčů. Kovář, Gulaš, Červenka, pár kluků v Rusku. Romana vidím mezi tahouny repre.“

Jaká herní role by mu měla připadnout, aby měl šanci potvrdit renomé nabrané v NLA?

„Občas jsem v našem hokeji zaregistroval diskusi, zda má Červenka na nároďák, nebo nemá. Nezlobte se na mě, tomu se musím smát, to jsou s odpuštěním až hovadiny. Jasně, že na nároďák kvalitu má. Abyste z něj dostali to nejlepší, potřebuje zahrnout důvěrou, dát mu první přesilovku, kde skvěle rozdává puky, zaslouží si zásadní roli. On je opravdu dobrej. Někdo možná namítne, že ho přechvaluju, ale já nemám potřebu nikomu lézt do zadku. Za Červuse mluví výkony, veškeré pochybnosti nechápu. Na olympiádu jednoznačně, stoprocentně.“

Má Červenka zásadní podíl na vzestupu Rapperswilu, který nepatří mezi bohaté kluby, přitom se vyšvihl mezi tři nejlepší?

„Pozor, Rapperswil má chytře poskládaný tým. Když jsem hrál za Ambri a Červus proti nám, snad pokaždé zápas rozhodl vítězným gólem, i v prodloužení. Je to v něm. V téhle sezoně proměnil snad všechny nájezdy, najede si ze strany, dává to klasicky pod vyrážečku. Všichni to znají a nikdo mu to nechytí.“

Jak vám vychází porovnání mezi extraligou a švýcarskou NLA?

„Každá je jiná a těžko se to porovnává. Švýcarská liga je přímočařejší, rychlejší a jednodušší. Hraje se hokej, který většinou vídáte na menším kluzišti. A práci tam dostávají abnormálně dobří cizinci. Pokud se do tamní ligy dostane někdo cizí, v drtivé většině případů jsou hned tahouny týmu. Málokdy se stane, že švýcarský klub s cizincem šlápne vedle, protože najímá prověřené všeobecně známé hráče.“

Do Ambri po sezoně odejde elitní hráč Sparty Filip Chlapík. V Česku povětšinou panuje názor, že jde do horšího, ale to asi moc nechápe sílu švýcarského hokeje, že?

„O Filipově transferu jsem věděl dlouho, s generálním manažerem Ambri Paolem Ducou jsem kamarád. Dohodli se ve správnou chvíli. Takhle, ve Švýcarsku najdete ambicióznější celky, jako jsou například Curych, Bern, Kloten nebo Davos. Jasná věc. Ale švýcarská liga je zároveň hodně vyrovnaná, není to tak, že by kvalita byla v pár klubech nahoře a pak už nic. Z pozice agenta kvalitu prostředí jasně vnímám, dostat některého z našich hráčů do Švýcarska není vůbec sranda. Možná bude trochu líp od nové sezony, kdy se kvóta zahraničních hráčů zvyšuje ze čtyř na pět, možná i na šest. Dveře se otevřou i klukům, kteří by se za stávajících okolností neměli šanci do první švýcarské ligy dostat. Chlapík si rozhodně nepohorší, Ambri je výborná organizace, staví nový zimák a bude hrát v nejhezčí části země v Ticinu, kde je krásně a naučí se italsky. A ta liga je prostě dobrá.“