Nominace na ZOH už dnes: Červenka do Pekingu pojede, Chlapík zřejmě ne

Původně tohle jméno vůbec nemělo být ve hře. Roman Červenka dlouho nebyl očkovaný proti covidu, do národního týmu v posledních letech nepatřil. Jenže zkraje roku útočník Rapperswilu podstoupil vakcinaci a skvělými výkony ve švýcarské lize si řekl o pozornost stavitelů olympijské nominace. V té by podle posledních zpráv deníku Sport neměl chybět. Soupiska bude odtajněna už dnes, nemusí to však být její konečná podoba.

Jen se o tom špitalo. Vrátí se Roman Červenka poprvé od mistrovství světa v roce 2018 do národního týmu? Nebo už o stále produktivního šestatřicetiletého borce nebude mít reprezentační úsek zájem? Aktuální informace mají blíže k možnosti číslo jedna.

Dnes od 14 hodin proběhne online nominační tisková konference, na které generální manažer Petr Nedvěd a hlavní trenér Filip Pešán vypustí do světa českou soupisku. O jejích detailech už byli informováni hráči, kluby i Český olympijský výbor. Podle informací Sportu bude mezi povolanými i Červenka.

„Romanovi není dvacet, aby lítal nahoru dolů, ale imponuje mi, že na ledě dělá správná rozhodnutí. Ví přesně, kdy podržet puk a hru zklidnit, dát jí větší řád. Je silný na puku a v rozehrávce, navíc je velmi produktivní. Já bych ho do Pekingu rozhodně vzal,“ říkal už před několika dny bývalý skvělý forvard Josef Marha, který Červenku ve Švýcarsku bedlivě sleduje.

Zkušený útočník působí v klubu Rapperswil-Jona. Je to hlavně Červenka, kdo má zásluhu na tom, že je malý klub aktuálně na druhém místě tabulky. Jindy outsider, který se vždy krčil u dna nebo dokonce hrál o soutěž níž, trůní na špici soutěže. Čech je aktuálně na druhém místě kanadského bodování se 43 body (12+31) ve 35 utkáních. Podílel se na více než třetině branek svých Lakers.

Ocenění se Červenka na startu roku dočkal také od hokejové veřejnosti. Uznávaný švýcarský novinář Klaus Zaugg, jemuž se přezdívá „Ice Master“, vybíral nejlepších padesát hokejistů, kteří působí v domácí nejvyšší soutěži. Český útočník u mnohonásobného švýcarského sportovního novináře roku vyhrál.

„Působí tu už šestý rok, stále ukazuje, že je jedním z nejkomplexnějších hokejistů v lize. S Červenkou získal tvrdě pracující a dobře organizovaný tým Rapperswilu špetku geniality a ofenzivní nepředvídatelnosti. To z nich v sezoně dělá nejlepší ofenzivu a zatím jednoznačné překvapení ročníku. V poměru ceny a výkonu je za mě nejlepším hráčem ligy,“ napsal Zaugg.

A co další jména nominace? Kromě očekávaných by v ní měli být například Michal Řepík nebo Tomáš Kundrátek. Scházet naopak s největší pravděpodobností bude nejproduktivnější hráč extraligy Filip Chlapík. Otázky byly kolem forvarda Milana Gulaše. Nebylo by překvapení, kdyby v sestavě chyběl.

Na dnes oznámené soupisce by mělo figurovat celkem pětadvacet jmen. Oproti standardnímu poměru dvaceti hráčů do hry plus tří gólmanů tentokrát přibyla ještě dvě místa. Důvod je jasný: covid. Rozšíření seznamu má tým pojistit pro případ, že by někdo vinou nákazy vypadl. Kromě toho Nedvěd s Pešánem sestavili také široký okruh dalších náhradníků, kteří by v případě potřeby mohli do Číny odjet.

Je velmi důležité říct, že dnešní tiskovka je pouze předběžně informační. Zveřejněná jména totiž nemusí ani zdaleka odpovídat finální podobě. Důvodem jejího konání je to, že v pátek se sejde plénum ČOV, které bude schvalovat podobu celé výpravy. Jde o tradiční formální akt. Český hokej ale logicky chtěl veřejnost seznámit se soupiskou ještě dřív.

Až do 24. ledna se však dá nominace měnit. A to bez udání důvodů! Teoreticky tak může projít ještě rozsáhlým faceliftem, byť očekávat se to nedá.