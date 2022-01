Nechtěná hokejová (ne)nominace. Proč musela proběhnout už teď?

Tři, dva, jedna. Teď! Odhalujeme nominaci na olympijský turnaj. Ovšem pozor, nedivte se, pokud na konci ledna bude úplně jiná. I to se totiž může stát. Takže čtvrteční slavnostní představení vyvolených jmen, která se v Pekingu pokusí oprášit zašlou slávu českého hokeje, nemusí být žádná závazná verze. A aby té nejistoty nebylo málo, v zákulisí evropského hokeje se neustále šušká: Nezruší se celý turnaj?

Do národního týmu se vrací útočník Roman Červenka , který už na Hrách reprezentoval třikrát, naopak chybí další mazák Milan Gulaš , extraligový bodový expres. V popisu zajímavých okolností výběru by se dalo pokračovat.

Ale má to vůbec cenu?

„Termín téhle tiskovky je trochu nešťastný, nominaci budeme uzavírat až 24. ledna, do té doby může dojít ke změnám. Takže máme čas, abychom s tím libovolně hýbali,“ přiznal Petr Nedvěd , generální manažer.

I z jeho dalších vyjádření bylo cítit, že soupiska není zdaleka definitivní.

Podobně mluvil také hlavní kouč Filip Pešán, jenž je v modelu hierarchie právě pod reprezentačním bossem. Výběr je tedy jejich společné dílo. „Do konečné nominace může promluvit nejenom covid, ale i pokles formy. Hráče budeme v tomto směru dále sledovat,“ reagoval trenér, jehož pozice po bídném startu do sezony (šest porážek v řadě) se v posledních týdnech otřásala. Ale nakonec ji uhájil.

Teď jde to, jestli i nominovaní svoje místa uhájí. „Všechny hráče budeme monitorovat,“ pravil Pešán. Nejde jenom o formu, strašákem je především celosvětová nejistá situace okolo covidu. Proto kouč realisticky dodal: „Myslím, že se bude sestava ještě dramaticky měnit.“

Proč tedy už vedení národního týmu zveřejnilo nominaci, která vlastně žádnou nominací není? Důvod je ten, že už v pátek se uskuteční olympijské plénum, které formálně schvaluje navržená jména pro Hry. Tudíž vedení národního mužstva muselo s předstihem výběr hokejistů na Český olympijský výbor (ČOV) poslat. Aby se veřejnost jména nedozvěděla až pokoutně poté, co by seznam unikl, raději to svaz spojil s tiskovou konferencí. I když oficiálně ji dělat nemusel.

„Nominace na olympijské hry má procesní náležitosti včetně schválení výpravy Plénem ČOV nebo odeslání přihlášky před registračním mítinkem výpravy v dějišti Her. Zároveň se připravují letenky, výdej olympijského oblečení a další praktické věci, které je potřeba plánovat,“ vysvětluje Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV.

Ovšem v dnešní nejisté době je možné finální podobu nominace ještě upravit. „Je logické, že se některá jména ještě mohou změnit. Ostatně, v lyžování i dalších sportech budou i po schválení nominace probíhat realokace, proto Plénum ČOV dává pravomoc schválit změny ve výpravě předsedovi ČOV,“ upřesňuje Žehanová.

Nezruší se ještě hokejový turnaj?

Nedvěd s Pešánem tedy mají v ruce mnohem širší seznam. Ve čtvrtek sice zveřejnili čtyřiadvacet jmen, ale dalších třicet náhradníků mají v záloze. I když v tomto případě je výraz náhradník nepřesný, protože šance, že nakonec do hry zasáhne, je velmi vysoká.

„Všechno se bude odvíjet od aktuálních opatření. Takže máme skupinu náhradníků, s kterou budeme neustále komunikovat a budou muset vyplňovat zdravotní dotazníky úplně stejně jako hráči, kteří pojedou na olympiádu,“ uvedl Jan Černý, manažer mužstva, jenž má veškerou logistiku a covidová opatření na starost.

Platí, že do Pekingu se nedostane nikdo bez plného očkování, hráče navíc čeká série testování během přípravy, která začne už během příštího týdne. KHL totiž kvůli covidu přerušuje ligu, takže národní tým už si stáhne hráče do Česka, aby je umístil do bubliny. I tak pochopitelně hrozí riziko, že nákaza s nominací ještě zahýbe.

Hráči odletí do Pekingu nadvakrát (27. ledna a 2. února). Testy je čekají 96 a 72 hodin před odletem, pak ještě těsně před nasednutím do letadla. Z toho důvodu vedení národního týmu apeluje i na extraligu (která dodala čtyři hráče), aby začala od příštího týdne hokejisty pravidelně testovat. Stejně jako by uvítalo, aby se nehrálo ještě prvního února, když je druhého naplánovaný odlet.

„Ale to jsou věci, které nemůžeme ovlivnit,“ povzdychl si Nedvěd. To je v kompetenci ligy.

Evropa prochází další vlnou pandemie, už také v Česku startuje vlna vyvolaná obávanou variantou omikron. I proto se občas objeví i spekulace: Dokáže to vůbec hokejový turnaj ustát? Nezruší se ještě?

Tuhle radikální myšlenku si nikdo nechce připustit. Ale v zákulisí IIHF si s ní leckdo pohrává. „Samozřejmě je to nepříjemná situace pro všechny,“ tvrdí Nedvěd, který je přesvědčený, že česká strana nachystala taková opatření, aby hráče v rámci možností uchránila. „Ale až přílet do Pekingu ukáže, jak jsme to zvládli,“ má jasno.

Covid může českou nominaci ještě rozcupovat. Ani 24. leden nemusí být konečná verze. Po tomhle datu se mohou jména ještě vyměnit ze zdravotních důvodů. Bude to divočina.

Vsadíte si, kdo si nakonec v Pekingu zahraje? A jestli se vůbec turnaj uskuteční?