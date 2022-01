Nedvěd odkryl náhradníky: Měli zájem, manažeři do toho vidle neházeli

„Musím to hodnotit velice pozitivně. Kluci měli zájem a s manažery (klubů) to bylo podobné. I když jsou to náhradníci pro ten 'taxi squad', žádný z manažerů do toho nechtěl házet vidle. Všichni to podpořili a hráči to uvítali i za těchto podmínek,“ řekl Nedvěd v rozhovoru s novináři.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní federace IIHF v reakci na pokračující celosvětový boj s koronavirem teprve v pondělí. Doplnit pětadvacetičlennou nominaci mohl národní tým až šesti jmény - pěti bruslaři a jedním brankářem, ale rozhodl se po zvážení situace využít pouze polovinu.

Hokejová nominace na ZOH 2022: Reálným cílem je medaile. A kdo bude tahounem týmu?

„Čím více hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli,“ řekl již v úterý Nedvěd a vysvětlil také, proč tým bere do Číny pouze hráče do pole a nikoliv gólmana. „Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého.“

V případě krizového scénáře by další hráče na tři zbývající místa v „taxi squad“ povolala reprezentace operativně. „Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o této variantě bychom samozřejmě uvažovali, ale to bychom řešili operativně,“ nastínil Nedvěd.

Náhradníci budou v dějišti her ubytováni mimo olympijskou vesnici a budou oddělení od mužstva, přitom ale budou mít možnost trénovat s týmem.