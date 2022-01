Tomášek letěl 15 hodin, na ZOH chce i jako náhradník. Ptal se, jak je vysoko

Vlakem byste tam jeli sedm dní, autem 130 hodin. Ani letadlem to ale není z Chabarovsku do Prahy žádný med. Útočník David Tomášek (25) v nominaci české hokejové reprezentace pro olympiádu není, stejně však neváhal a patnáct hodin cesty přetrpěl. Důvod? Je mezi náhradníky národního týmu. Jeho přístup vyzdvihl i trenér Filip Pešán. Je velká šance, že by právě Tomášek mohl být v tříčlenné záloze, která do Pekingu odletí. „Kdyby mě vybrali, tak pojedu,“ říká forvard v rozhovoru pro Sport.

Měl jste jasno, že v Chabarovsku sednete na letadlo a přes celý svět přiletíte?

„Musím říct, že ano. Pár dnů po nominační tiskovce mi zavolal Petr Nedvěd, že jsem mezi náhradníky. Z Chabarovsku je to do Prahy asi patnáct hodin letu. Říkal jsem si, že letět takovou dálku na kemp není nic růžového. Zvlášť, když ani nejste v nominaci. Pak jsem si ale řekl, že je to pořád olympiáda. Navíc v dnešní době se může stát opravdu cokoli. Byl jsem rád, že se na mě úplně nezapomnělo, že jsem aspoň v nějakém okruhu hráčů.“

Přelet do Pekingu přímo z Chabarovsku nebyl v případě potřeby možný? Měl byste to výrazně blíž.

„Nešlo to, všechno se tam zavřelo. Bylo by to samozřejmě jednodušší, ale nešlo to. Tak jsem se rozhodl, že přiletím. Abych toho jednou nelitoval a mohl si říct, že byť si tam třeba nezahraju, tak jsem pro tu možnost udělal všechno.“

Počítám, že jste se asi ptal Petra Nedvěda, jak vysoko vás v žebříčku náhradníků má. Je rozdíl být v seznamu nahoře, nebo kdesi kolem dvacítky.

„To máte pravdu. Přiznám se, že jsem se na to letmo zeptal. Pro Petra to ale taky není jednoduché dopředu říct, na jakém místě jsem a na kolik procent moji účast třeba vidí. Fakt se může stát cokoli. Byly to dvě věty, víc jsem ani vědět nechtěl. Mám už z minula několik zkušeností s nominacemi, kdy jsem nakonec zůstal těsně pod čarou.“

Mluví se o tom, že právě vy byste mohl být v tříčlenném výběru náhradníků, kteří s národním týmem do Pekingu odletí. Kdyby to tak opravdu bylo, jel byste?

„Určitě, když už jsem přiletěl přes celý svět do Prahy, tak bych to neodmítl. Nebude to žádný med, ale popral bych se s tím. V Rusku mám za sebou jednu z nejtěžších sezon kariéry, hlavně na psychiku. Dost mě to zocelilo. Tohle mě tedy nějak nerozhodí. Je to, jak to je.“

Pešán: Úžasný přístup „Vyzdvihl bych úžasný přístup Davida Tomáška. Byť je jen v pozici náhradníka, neváhal a přes celou Euroasii cestoval. Vyjádřil se, že je samozřejmostí letět přes půl světa, aby byl případně připravený na Hry odletět.“

Bydlel byste odděleně od týmu mimo olympijskou vesnici, spoluhráče byste potkal jen na tréninku. Kdyby se uhrála medaile a vy byste nenaskočil, nedostal byste ji.

„Není to příjemné, to je jasné. Ať tam pojede kdokoli, těžko si to nějak užije. Jsme ale v době covidu, opravdu se ještě může stát plno věcí, a to ještě před samotným odletem do Číny. Jet tam ale takhle navíc... aspoň člověk pozná atmosféru, bude trénovat s týmem, takže kluci budou v dění. Uvidíme, jestli ve výběru budu.“

Zmínil jste psychickou náročnost sezony v Rusku. Z čeho to plyne? Jak jste se na novou zemi adaptoval?

„Chvíli mi to trvalo. Hlavním důvodem je asi cestování, které máme v Chabarovsku brutální. Do Moskvy to máme sedm hodin časového posunu. Pro tělo velký zásah. Kvůli olympiádě se navíc hrálo od začátku obden, což je masakr. Taky jsem přišel ze Sparty do týmu, který nehraje úplně top. Na ledě nedominujeme, je těžké se prosadit, udělat nějaké body. Ofenziva jde do pozadí, nejste na puku. Nebyl jsem zvyklý se pouze bránit, být jen rafan a blokovat střely. Pak stačí pár proher a už to na vás padne. Vedení tlačí na trenéra, ten jako první tlačí na cizince.“

Kdy to bylo nejtěžší?

„Někdy na podzim. Start byl dobrý, pak se to trochu zhoršilo. Rusové si tam v tomhle neberou servítky. Každá menší chyba na ledě se pak třeba na střídačce řeší, což je náročné. Holt jsme cizinci a musíme hrát líp než domácí kluci. Udělala se změna kouče, změny v sestavě. V poslední čtvrtině už to ale bylo slušné. Sám jsem si navykl na ruský hokej, který mě začal opravdu bavit. KHL je velmi kvalitní liga, hodně mi to dává. Jasně, občas některé věci nedávají smysl, mentalita je jiná. I tohle vás ale zocelí.“