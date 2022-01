Blümel o pozici náhradníka pro Peking: Odmítnout? To bych byl blázen

Zahrál si na posledním mistrovství světa, objel dva poslední turnaje Euro Hockey Tour. Matěj Blümel (21) doufal, že se procpe i na olympijskou soupisku. Nejdřív to nevyšlo, ale šance žije. Do Pekingu odletí jako jeden ze tří náhradníků. „I kdybych si nezahrál, tak jsem moc rád, že se o mně vůbec uvažovalo,“ pronesl útočník Pardubic. Klub ho bez problémů pustí.

V roce 2019 draftoval Matěje Blümela Edmonton. Nakonec na něj klub práva neuplatnil, nechal si útočníka pláchnout. Netahal ho za moře, kde působil už dva roky v juniorce. Pro něj to není úplně špatně, hraje v Evropě, pracuje na sobě. Vidíte na něm progres, je drzý, hodně si dovolí. V minulé sezoně nastřílel 17 gólů za Dynamo, teď je na 11. Ve středu odletí jako náhradník do Pekingu.

Říkal jste, že zahrát si na olympiádě je víc než NHL. Proto jste hned kývl i na pozici za hranou sestavy?

„Zase je to nějaký krůček ke splnění snu. Uvidíme, jak se všechno vyvrbí a jestli si zahraju. I kdyby to nedopadlo, tak jsem moc rád, že se o mně vůbec uvažovalo a já můžu jet s dalšíma dvěma klukama taky.“

Tiskovka k náhradníkům se nekonala, abyste se dozvěděl jméno z televize. Takže vám generální manažer Nedvěd zavolal, jestli chcete být náhradníkem?

„To bylo docela vtipný. Seděl jsem v autě a najednou mi přišla zpráva, ať si jedu nafasovat do Prahy olympijskou kolekci. Říkám si, co to je. Tak jsem hned volal pana Černého (manažer reprezentace), típnul mi to, ale asi během dvou sekund mi volal pan Nedvěd. Všechno se mnou probíral, jestli bych chtěl jet, jestli mi to takhle nebude vadit. Řekl mi všechny podmínky, co na mě čekají, ale neváhal jsem.“

Přemýšlel jste, jestli pozici turisty odmítnout? Když všechno půjde dobře, budete maximálně trénovat, pokud by Česko vyhrálo medaili, vy ji nedostanete.

„To bych byl blázen, kdybych odmítl.“ (usměje se)

Nebál jste se, že Pardubice na vás zatlačí, ať si svůj odlet dobře rozmyslíte a uslyšíte v klubu, abyste nikam necestoval?

„Měl jsem zprávu, že s klubem nebyl vůbec problém, že mě pustí. Mohli říct, že nikam nepojedu a potřebují mě tady. Ani jsem se nekoukal, kolik zápasů se přesně hraje. S vedením jsme měli dřív nějaké mítinky, říkali, že pro každého sportovce je olympiáda vrcholem kariéry. Tak jsem doufal, že to půjde. Klubu moc děkuju, že mě pustí. Pro mě olympiáda znamená opravdu moc.“

Odletět byste měl 2. února. Půjde se do té doby soustředit na běžný extraligový život?

„Program je tak nabitý, že asi o tom tak do pondělí vůbec nebudu přemýšlet. Až si budu balit věci, tak asi jo, jinak spíš nebude čas.“

Je vlastně za náhradníka pro olympiádu vypsaná pardubickém sazebníku nějaká částka? Stáhnou vás o něco spoluhráči?

„Pšššt.“ (rozesměje se)

Tušíte, na co se těšit, když se vlastně pořád situace vyvíjí, takže i pravidla pro náhradníky se mohou měnit?

„Asi až uvidím vesnici a všechny ty podmínky, které budou na olympiádě. Když se na ni díváte v televizi, jen hltáte všechny ty sporty, ale zázemí a nic okolo nespatříte. Jsem hodně zvědavý, jaké to tam bude.“

Na druhou stranu, máte být mimo vesnici, s týmem se potkáte jen na tréninku. Nemáte spíš strach, aby vás nezavřeli do nějaké čínské buňky, strava dírou pod dveřmi a ven se dostanete jen při tréninku?

„No snad ne! S Honzou Ščotkou a Davidem Tomáškem , dalšíma klukama, kteří tam jedou jako náhradníci, jsme si hned posílali článek, který jsme našli. Bydlet máme mimo, ale do vesnice se normálně podíváme. Snad tam budeme normálně fungovat a nic se na tom nezmění.“

