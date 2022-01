Výhrůžky trenéra Frölundy byly téma. Nakonec mi popřál štěstí, říká Špaček

Roman Will patří do trojice nominovaných brankářů pro olympiádu v Pekingu • Facebook.com/narodnitym

Bylo to velké téma. Když bylo jasné, že hráči NHL nepojedou na olympiádu, ozvali se i někteří hokejisté z Evropy, že nevidí důvod, proč by se do Pekingu měli hrnout. Uznávaný trenér Frölundy, top týmu kontinentu, dokonce prohlásil, že své hráče na Hry nepustí. „Překvapilo mě to. Nakonec mi ale řekl, ať si to užiju. Byl za mě šťastný,“ říká útočník národního týmu Michael Špaček.

Ještě před vaším odletem se v týmu Frölundy rozjel covid. Vás to nezasáhlo?

„Naštěstí ne. Ještě v úterý jsme měli hrát s Leksandem, ale měli pár nakažených. U nás byli dva pozitivní. Chtěli jsme normálně hrát, ale pak se zápas odložil. Nakazil se nám i trenér a další hráč. Pak z toho vzešlo, že liga odloží všechny zápasy do konce týdne, takže jsem mohl hned odletět. Okamžitě jsem se mohl zapojit do bubliny v Praze, testy jsem prošel, takže dobrý. Snažím se dělat všechno pro to, abych zůstal zdravý.“

Je denní testování velký strašák?

„Určitě je to strašák. Je to normální, každý je nervózní, aby mu test vyšel negativní a mohl normálně trénovat. Je to náročné v tom, že se to opravdu bude opakovat každý den. Jeden jste negativní, další ale už být nemusíte. Jsme nervózní, je to těžké, musíme se s tím ale sžít.“

Před několika týdny prohlásil vás trenér Roger Rönnberg, že když hráče na olympiádu nepustí NHL, nevidí důvod, proč by to měla udělat Evropa. Hlásil, že hráče Frölundy neuvolní. Hrklo ve vás v tu chvíli?

„Musím říct, že jo. Já jsem to ani nečetl, ale v kabině to bylo téma. Bavili jsme se o tom, byl jsem z toho překvapený. S trenérem jsem se o tom ale nebavil. Nebylo to tak, že by mi řekl, že když budu nominovaný, tak mě nepustí. Když pak vyšlo najevo, že jsem v českém týmu, naopak mi popřál štěstí, řekl mi, že za mě rád a mám si to tam užít. Žádné náznaky toho, že by mě nechtěl pustit, tam nebyly.“

Špačkova sezona ve Frölundě zápasy 34 body 33 (6+27) plus/minus +1 střely 43 průměrný ice time 17:16

Překvapilo vás, že v nominaci USA chybí váš spoluhráč Ryan Lasch? Se 42 body ve 34 utkáních nejproduktivnější hráč švédské ligy.

„Určitě, překvapilo mě to. Myslel jsem si, že pozvánku dostane. Už před oznámením nominace jsme se o tom ale spolu bavili. Říkal, že si myslí, že nepojede. Že Amerika nakonec zvolí cestu mladých kluků z NCAA. Tušil, že tam nebude. Za sebe ale říkám, že by jet měl. Je to mimořádně chytrý a kreativní hráč. Ale dobře pro nás, je to jejich věc.“

Stihl jste se už s trenéry pobavit, jaká bude vaše role? Kam s vámi v sestavě počítají?

„Zatím na to vůbec nebyl čas. Jsem rád, že jsem tady a přijmu jakoukoli roli.“

Celý život hrajete ve středu útoku. Jste připraven, že vás při přetlaku centrů pravděpodobně trenéři posunou na křídlo?

„Máte pravdu, že převážně jsem hrál vždycky centra. Už jsem ale odehrál pár zápasů na křídle. Není to tak, že bych si tam nevěděl rady, to určitě ne. V Americe jsem tam naskočil na spoustu utkání. Jak říkám, budu hrát tam, kam mě trenéři dají.“

Dokážete popsat, co pro vás olympiáda znamená?

„Je to splněný sen. Jsem rád za každou reprezentační akci, na kterou můžu jet. Když je to mistrovství světa nebo olympiáda, je to třešnička na dortu. Úžasný pocit, jsem vděčný za to, že jsem byl nominovaný. Olympiáda je největší akce, co může být.“

Ve 24 letech jste nejmladší hráč na soupisce. V době Nagana vám byl rok, jaké je vaše první olympijská vzpomínka?

„Jako první se mi asi vybaví olympiáda ve Vancouveru. Byl jsem na základce a pamatuju si, že se nám zrušili dvě hodiny výuky a místo toho jsme koukali na zápas. Nevím s kým, ale bylo to super.“ (usmívá se)