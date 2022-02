Nedvěd: Na skafandry je smutný pohled. Pánbůh nám bral od nejlepších

Druhý test vyšel Davidu Krejčímu negativní. Můžete to potvrdit?

„Ano. První konfirmační test měl negativní, teď čekáme na výsledek druhého. Pokud by i ten byl negativní, mohl by jít s námi na led. V tréninku už je Matěj Blümel, který je v pořádku. V sobotu se zapojí i Honza Ščotka.“

V sobotu by konečně mohl do Pekingu odletět Šimon Hrubec. Upíná se k plánované jedničce váš zrak?

„Samozřejmě je to pro nás hrozně důležité, Šimon má svou kvalitu. Máme tu Bartéze (Patrika Bartošáka) s Wilíkem (Romanem Willem), ale se Šimonem počítáme a budeme na něj čekat tak dlouho, jak jen to bude možné.“

Takže doufáte, že to nejhorší jste už snad překonali.

„Snad jo, byli jsme připravení na všechno. Upřímně musím říct, že jsem to čekal i horší. Nakonec bych řekl, že to snad je docela O.K. Samozřejmě když ale nemáme Šimona a včera nám chyběl Krejča, tak jsem si říkal, že nám to hokejový pánbůh bere seshora (od těch nejlepších). Doufejme, že Krejčovi vyjde i druhý test negativní.“

Taky tréninky už vypadají mnohem lépe. Na ledě už je 23 bruslařů + dva gólmani. Chtělo by se říct: konečně.

„Máte pravdu, je to pozitivní. Jak začátek u nás, tak pak tréninky tady, Šuly (kustod Petr Šulan) ještě zaskakoval v bráně... Ať to nevyzní, že brečím nebo si stěžuju, protože všechny mančafty to mají stejné. Ale na to, že jde o olympiádu, je to někdy až takové nedůstojné. Je škoda, že na tak velký sportovní svátek vypadala příprava, jako když se v létě schází hobíci a čtrnáct z nich jich nepřijelo. Teď už ty tréninky ale aspoň nějakým způsobem vypadají a je radost se na ně jenom podívat.“

Pořád ale máte v permanenci náhradníky, ne?

„Určitě. V taxi squadu můžeme mít pět hráčů a jednoho gólmana. V pohotovosti určitě budou. Blümel se teď vrátil, ale je to ze dne na den, skoro z minuty na minutu hodně vratké. Dokud nezačne trénink, nevíte, koho máte nebo nemáte.“

V neděli vás čeká modelový zápas se Švédskem. Bude to před startem olympiády vítaný test?

„Určitě. Hlavně pro kluky z KHL, kteří už jsou dlouhou bez zápasu. Proto jsem rád, že si proti Švédům budou moct zahrát. Kluci z extraligy dohráli nedávno, bratři Zohoronové taky, pak tu jsou ale kluci, kteří už zápas potřebují jako koza drbání.“

Jaké jsou vaše první dojmy z Pekingu?

„Zatím je to takové... Říkám si, že až se to rozjede, atmosféra bude taky jiná. Když teď všude okolo sebe vidím lidi ve skafandru, je to smutný pohled. Na tom se ale do konce turnaje asi nic měnit nebude. Bude to veselejší, až začneme hrát.“

Vzpomněl jste si třeba na své dvě hráčské olympiády?

„Určitě. Byl to sportovní svátek, pro mě jednoznačně. Je škoda, že tomu tak úplně tady není. Všechna ta opatření, pandemie... není to fňukání, ale ten pocit je úplně jiný. Třeba Lillehammer 1994 byl úplně jiný svět. Soči v roce 2014 taky. Tam se Rusáci chtěli ukázat, všechno tam bylo bolšoj a grande. Každá olympiáda byla jiná, specifická, ale obě jsem si moc užil. Z té první jsem si domů odvezl medaili, o to byla cennější. Zdejší hala vypadá super, je škoda, že to bude co do počtu diváků hodně omezené.“