Dobrá zpráva pro hokejisty. Krejčí prošel testem, čeká se na další

Hokejový útočník David Krejčí by o start na olympijských hrách v Pekingu neměl přijít. Druhý test na COVID-19 u jedné z plánovaných opor týmu nemoc nepotvrdil, a pokud výsledek potvrdí ještě další kontrolní test, pětatřicetiletý hráč se opět zapojí do tréninkového procesu. Dnes však vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 na ledě s reprezentací nebyl.

„První konfirmační test měl David negativní, teď čeká na výsledek druhého. Pokud by i ten byl negativní, mohl by jít s námi na led,“ řekl generální manažer Petr Nedvěd novinářům.

Netrénovali ani Jan Ščotka a Lukáš Sedlák, kterého nepustil hraniční výsledek testu. K týmu se naopak připojil další útočník Matěj Blümel. Obránce Ščotka ale už zítra trénovat bude, dva testy mu vyšly negativní. Čeká se na přílet brankáře Šimona Hrubce, jehož testy čekají dnes.

Lídr extraligové Olomouce Krejčí byl pozitivně testován po příletu do Pekingu a zamířil do izolace. Trenér Filip Pešán ale věřil, že se jedná o takzvanou falešnou pozitivitu, a Krejčí tak z nominace nevypadne. Aktuálně to vypadá, že se tak opravdu stane.

Stejné problémy jako Krejčí měl na začátku pobytu v Číně i jiný útočník Tomáš Hyka, jenž už se s týmem připravuje. Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve středu zápasem s Dánskem.