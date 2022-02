Zvláštní duel hokejistek: prověření diváci, naštvaný kouč a žádná hymna

PŘÍMO Z PEKINGU | Zvládly to. Byť byla na českých hokejistkách při historické premiéře na olympiádě patrná značná nervozita, dokázaly se s ní popasovat. Domácí Čínu porazily 3:1, do turnaje vstoupily úspěšně . Jak zápas vypadal přímo z tribuny pekingské Wukesong Areny, v níž prověření „fanoušci“ povzbuzovali zásadně na rozkaz?

Bály se, aby na utkání vůbec zvládly včas přijet. Svůj základní stan rozbily české hokejistky v pekingském Národním stadionu. K úvodnímu utkání ale musely dojet do dvacet kilometrů vzdálené Wukesong Areny. Cesta autobusem rušnými čtyřproudovkami obří metropole se táhla. „Trvalo to dýl, než by mělo. Bylo to hektické. Každý má nějaký rituál, nějakou rozcvičku. Dobíhaly jsme, abychom to stihly,“ povídala po utkání kapitánka Alena Mills.

Svůj tým nakonec zkušená útočnice dovedla k vítězství. Proti nim stály domácí Číňanky. I když... hned třináct hráček pořadatele olympiády před Hrami naturalizoval. Všechny původem z Kanady a USA.

Všem navíc přidělil čínská jména. Takže třeba z Kimberley Newell byla rázem Zhou Jiaying nebo z Hannah Miller počínštěně Mi Le. Právě tahle blondýna vstřelila jediný gól pořadatelské země. Brankářka Klára Peslarová jinak vše pochytala.

Kompletní čínský tým hraje spolu na klubové úrovni za KRS Vanke Rays v ruské nejvyšší soutěži. Normálně sídlí v Šen-čenu, v době covidu však stejně jako mužský tým z Kunlunu přesídlil do Mytišči na předměstí Moskvy.

„Jako čínský nároďák to moc nevypadalo,“ přiznala útočnice Natálie Mlýnková. „My jsme o tom ale samozřejmě věděly, nechtěly jsme je podcenit. Každý si asi myslí, že je to lehký soupeř, ale není to tak. Ve finále je to jedno, chtěly jsme se dobře připravit a vyhrát. Povedlo se,“ říkala po vítězství 3:1.

Před zápasem seděly Češky v šatně. Mezi sebou měly velké rozestupy, na tváři nasazené respirátory. Celé prostředí Her je velmi nestandardní. „Vždycky jsem si myslel, že smyslem těchto akcí je, aby se lidi sešli a vyměnili si zkušenosti. Aby si sportovci, trenéři, realizační týmy vyměnili zkušenosti. Hlavně se to hraje pro diváky. Situace je, jaká je, a já se k ní nechci víc vyjadřovat. Chci si nechat svou akreditaci a na tyhle otázky budu odpovídat, až budu v bezpečí doma v Česku,“ kroutil hlavou trenér Tomáš Pacina.

Prověření fanoušci i hokejisté

Na tribunách bylo podle oficiálního hlášení 499 diváků. K tomu však bylo zřejmě započítáno také kompletní osazenstvo novinářů a personálu v hale. Ten je mimochodem velmi pozorný. Kdo z žurnalistů se třeba jen zkusil napít doušku vody, byl okamžitě napomenut přísným dozorem. Kdo ukáže nos, se zlou se potáže.

Své ženské kolegyně přišli do moderní arény pro 18 tisíc diváků podpořit také členové mužské reprezentace. Dorazili Lukáš Klok, Ronald Knot, Roman Will, Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Vojtěch Mozík a Libor Šulák. „Je super, že přišli, byly jsme za to moc rády. Tohle k olympiádě patří, je to její kouzlo. Snad to klukům budeme moct vrátit,“ přidala Mlýnková.

Když jsme u diváků, ani ti ostatní nebyli ledajací. Na sportovní akce se v Pekingu jen tak lístky sehnat nedají, normální lidi možnost navštívit sportovní stánky nemají.

Ti ve čtvrtek ve Wukesong Areně byli tzv. prověření fanoušci. Poslušně seděli od začátku do konce na místech. Drželi mezery, na ústech respirátory. Když se někdo z týmů řítil do šance, byli zticha. Reagovali prakticky pouze na pokyn hlasatele. Když zadal povel, vždy poslušně rozpohybovali svá mávátka. Pak zmlkli.

Po utkání ani k překvapení mnohých nehrála hymna vítězného týmu. Hráčky na sebe zamávaly a pádily do šaten. Ta česká byla mimochodem tak daleko, že některé hokejistky vyměnily na bruslích nože za kolečka.

„První den na olympiádě, první zápas na olympiádě v historii. Jsem na výkon holek hrdý. I když lidi budou říkat, že je výhra nad Čínou povinnost, to jsou nesmysly. Byl to těžký zápas proti týmu, který je stejně dobrý jako Švédsko, Dánsko nebo Japonsko,“ uzavřel Pacina. Další duel čeká české ženy v sobotu od 9.40 hod. s Tre Kronor.