Pavouk hokeje žen na ZOH: Češky ve čtvrtfinále proti gigantovi z USA

Klíčový duel o první místo ve skupině nezvládly. České hokejistky prohrály na olympijských hrách s Japonskem 2:3 po samostatných nájezdech a se sedmi body na kontě skončily na druhém místě. Ve čtvrtfinále se tak utkají se druhým týmem „áčkové“ skupiny, což je zámořský gigant z USA. Čtvrtfinálové souboje jsou v Pekingu na programu v pátek a sobotu. Jaký je formát play off ženského olympijského turnaje?

Pavouk hokeje žen na ZOH 2022

Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile Kanada - B3 A4 - A5 FINÁLE USA - Česko O 3. MÍSTO A3 - Japonsko

Program play off hokejového turnaje žen na ZOH 2022

Datum a čas Fáze Zápas 11. 2. 5:10 čtvrtfinále 11. 2. 14:10 čtvrtfinále 12. 2. 5:10 čtvrtfinále 12. 2. 9:40 čtvrtfinále 14. 2. 5:10 semifinále 14. 2. 14:10 semifinále 16. 2. 12:30 o 3. místo 17. 2. 5:10 finále

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 4 4 0 0 0 33:5 12 2. USA 4 3 0 0 1 20:6 9 3. OS z Ruska 3 1 0 0 2 6:13 3 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:27 3 5. Finsko 3 0 0 0 3 5:19 0

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Japonsko 4 2 1 1 0 13:7 9 2. Česko 4 2 0 1 1 10:8 7 3. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5 4. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3 5. Švédsko 3 1 0 0 2 4:7 3

Formát hokejového turnaje na ZOH

Hokejistky jsou do skupin rozděleny podle pořadí v žebříčku IIHF. Z toho důvodu se při nasazení play off neuplatňuje tzv. křížové pravidlo, ale všechny týmy ze skupiny A mají jistý postup mezi nejlepších osm týmů turnaje bez ohledu na umístění ve skupině. Z výkonnostně horší skupiny B pak postupují tři nejlepší týmy, které jsou do čtvrtfinále nasazeny podle následujícího klíče:

vítěz skupiny A se utká se 3. týmem skupiny B,

2. tým ze skupiny A hraje pro 2. týmu skupiny B,

vítěz skupiny B si zahraje proti 3. týmu skupiny A,

4. tým skupiny A si zopakuje duel ze skupiny proti 5. týmu skupiny A.

V případě shodného počtu bodů u dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas, pokud dojde ke shodnému počtu bodů u více týmů, rozhodují tato kritéria:

počet bodů ze vzájemných zápasů,

skóre ze vzájemných zápasů,

počet vstřelených branek při vzájemných zápasech,

počet bodů / skóre / počet vstřelených branek ze zápasu s lépe umístěným týmem ve skupině

počet bodů / skóre / počet vstřelených branek ze zápasu s nejlépe umístěným týmem ve skupině

umístění v žebříčku při nasazení do olympijského turnaje

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky, ve které hraje roli opět původní nasazení do jednotlivých skupin a konečné pořadí ve skupinách.

Vítězky hokejového turnaje žen na ZOH