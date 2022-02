Špaček čeká na test. Funguje federální výpomoc, koho Češi půjčili Slovákům?

PŘÍMO Z PEKINGU | Už se (konečně) sejde národní tým v Pekingu kompletní? Naděje žije. Na výsledky dnešních kontrolních testů v Česku čeká útočník Michael Špaček, jenž zatím uvízl v covidové pasti. „Ale pokud to bude OK, měl by večer odletět,“ uvedl po dnešním tréninku manažer Jan Černý, jenž má veškerou „covidovou“ agendu na starost. V Pekingu stále ještě není ani týmový lékař Tomáš Vyskočil, jenž je v podobné situaci… Čechům tedy pomáhá Jan Frühauf od ženského výběru.