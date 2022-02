ZNÁMKY Čechů proti Dánům: Jeřábek abnormálně kazil, Krejčí se trápil

Čeští hokejisté mají za sebou nepovedený start na olympiádě v Pekingu. Porážku 1:2 s Dánskem nedokázala zvrátit ani velká zkušenost v podobě Romana Červenky či Davida Krejčího, který do Her nevstoupil dobře. Obrana nadělala řadu chyb. A čím kouč Filip Pešán lehce překvapil oproti loňskému šampionátu v Rize? V GALERII článku iSport.cz se podívejte na hodnocení deníku Sport všech hráčů, kteří nastoupili do úvodního zápasu olympijského turnaje.