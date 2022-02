Sestava v mixéru? Ne, Pešán stále věří. Na tréninku měl švýcarské špehy

PŘÍMO Z PEKINGU | Na jarním mistrovství světa v Rize by sestavu prohnal míchačkou. Teď ale ne. Filip Pešán po úvodní olympijské prohře s Dánskem týmu vyjádřil důvěru. „Nechci uvnitř vyvolat paniku, že se všechno mění po první porážce. Trvám na tom, že výkon nebyl špatný,“ říká trenér. Změny na páteční duel se Švýcarskem (od 9.40 českého času) jsou jen titěrné. Kouč upravil obranné dvojice, hrát by měl útočník Jiří Smejkal.

Soupeře dostávají čeští hokejisté ve skupině hezky chronologicky. Od nejslabšího po toho nejsilnější. Jenže hned na úvod s outsiderem a olympijským nováčkem z Dánska selhali. Otázka tak zní jasně. Dokážou porazit vůbec někoho, když ztroskotali už na první překážce, kterou měli v klidu překročit?

V pátek je čekají Švýcaři. Tým určitě kvalitnější, právě to by ale paradoxně mohlo Čechům vyhovovat. A není to jen berlička, která má omluvit úvodní nezdar. Druhý soupeř nebude na červené čáře stavět hráz. Nebude puky jen odhazovat. Bude hrát aktivně, bude napadat. Zkrátka bude hrát hokej, ne čekanou.

„Dánové hráli hokej, na jaký jsem zvyklý z KHL. Hodně týmů ze spodu tabulky to hraje podobně. S pukem se nemazlí, jen ho posílají ven. Spoléhají se na protiútoky, že jim tam něco spadne. Švýcaři budou více kombinovat, budou nás více napadat. Musíme si pomoct od obránců, chce to krátké nahrávky, dostávat puky co nejdřív. Musíme víc chodit do brány, víc získávat odražené puky a dorážky. Tudy povede cesta, abychom dali víc gólů,“ zamýšlí se útočník Lukáš Sedlák.

Právě křídlo elitního útoku mělo ve středu několik příležitostí. Jednou rozvibroval tyčku. „Šancí jsme měli dost, góly jsme z nich měli dát a vyhráli bychom,“ zavrtí hlavou forvard Čeljabinsku.

Také do pátečního duelu půjde Sedlák v lajně spolu s Tomášem Hykou a Davidem Krejčím . Útok se obecně dočkal jen drobné úpravy. Místo Michaela Frolíka by měl místo ve čtvrtém útoku zaujmout Jiří Smejkal. Úpravám se nevyhnula obrana, místo Skleničky by měl naskočit Vojtěch Mozík .

sestava na Švýcary Hrubec Jeřábek , Kundrátek

Šulák, Mozík

Klok, Knot

Sklenička Sedlák, Krejčí, Hyka

Stránský, Kovář , Červenka

Lenc, Sobotka , Řepík

H. Zohorna , T. Zohorna, Smejkal

Mixér ale zatím zůstal ve skříni. Fiip Pešán dal týmu najevo, že mu ve stávajícím složení stále důvěřuje. Že po jedné prohře nad ním hokejku neláme. V tom pro něj může být velmi cenná zkušenost z šampionátu v Lotyšsku, kdy sestavou kvedlal až neúměrně moc. A zle se to nevyplatilo.

„Pořád trvám na tom, že výkon nebyl tak špatný. Zklamala nás koncovka, což mixováním formací nezlepším. Navíc by to taky v týmu mohlo vyvolat paniku, že se všechno mění po prvním prohraném zápase. Kdyby to bylo po hrubě nepovedeném utkání, důvod by to určitě byl. Takhle ale ne,“ říká Pešán.

A pokračuje. „Samozřejmě je špatně, že jsme s Dány prohráli, ale nemyslím si, že bychom hráli špatně. Měli jsme velkou spoustu šancí. Kdybychom začali v panice míchat útoky, moc klidu by nám to na hokejky v zakončení nepřineslo.“

Čtvrteční podvečerní trénink v malé tréninkové hale trval necelou půlhodinu. Vůbec nedošlo na nácvik přesilovek. Důvod byl ten, že v hale měli Švýcaři své špehy. Přítomni byli oba jejich videotrenéři. „Všiml jsem si jich. Hned si dělali poznámky do svých zařízení. Nechtěl jsem jim naši přesilovku naservírovat na podnose. Něco jsme v nich totiž pozměnili, důkladně jsme to probrali u videa, probrali jsme to na meetingu. Kluci si to schovají až na zápas,“ uculí se šibalsky kouč.

Krátce naznačil, co se mu na hře jeho týmu v početních výhodách ve středu nelíbilo. „Chce to zrychlit a hlavně překvapit rychlou zacloněnou střelou. Byli jsme moc čitelní, hra v přesilovkách byla taková upatlaná, pomalá,“ vrtí hlavou. Doufá, že tentokrát se po zápase bude moct smát, že jeho tým zmáčkne restart a kromě dobrého výkonu přidá i bodovou krádež.