Ručinský po Švýcarech: Boj, Hrubec se našel. Ocenil Pešánovy emoce

Dobrý vstup do zápasu, tlak, který český tým zužitkoval gólem Jiřího Smejkala po šťastném odrazu. „Takové branky potřebujeme, víc takových. Začátek se mi z naší strany líbil. Švýcaři se vrátili do hry přesilovkami, hra vyrovnala. Od jejich gólu to byl boj o každý centimetr ledu. Mužstva si nic nedarovala zadarmo, tak to vypadalo až do konce, možná dvě vyložené šance jsme viděli až na konci. Ale nakonec rozhodly penalty,“ pokračoval olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.

Jako jediný proměnil nájezd David Krejčí .

Hrubec čelil nájezdům v reprezentaci posedmé. A uspěl. Zastavil všech pět švýcarských pokusů. „Švýcaři ani nebyli blízko gólu, situace dobře přečetl, počkal si, co provedou. Chytal dobrý zápas. Šancí moc nebylo, a když, byl spolehlivý. Až na jediný gól, kdy mu puk vypadl pod betonem. Jinak všechno pokryl stoprocentně. Měl lepší zápas než z Dánska, dostává se do toho, což je jenom dobře,“ řekl Ručinský .

Z dalších českých hráčů ho zaujal Lukáš Sedlák. „Měl dobrý pohyb, vede si výborně na obou koncích hřiště. Podpoří útok, vytvoří šance, je tvrdý. Všestranný hráč, výborně brání, může hrát přesilovky i oslabení. Jeho styl se mi líbí. Velice cenný, hrál výborný zápas,“ rozebíral expert ve studiu iSport.

Sedlák byl na ledě taky v závěru normální hrací doby, kdy měl velkou šanci Tomáš Hyka . V tísni však netrefil přesně. „Všechno tam přitom bylo dobře. Krejčí bekhendovou žabkou nádherně našel Sedláka, jeho styl hry se mi líbí, výborně vystřelil, scházel tomu jen gól. Hyka puk trefil hranou pádla a nedal. Smolný moment, ale výborná akce, takhle bychom měli hrát. Já bych to ale možná taky nedal,“ usmál se Ručinský.

Trenér Pešán podle zvolil na Švýcary správnou taktiku, což vítězství potvrdilo, i když přišlo po nájezdech. „Taky se mi líbilo, že projevil trochu emoce, když protestoval kvůli vhazování, které mělo být v naší třetině, a pak ještě na konci. Každý trenér to má jinak, snaží se zachovat si svoji tvář. Filip Pešán emoce neprojevuje, což si nemyslím, že je úplně špatně. Ale raději jsem měl trenéry, kteří s mužstvem žili. Nicméně tohle je jeho styl, a pokud přinese dobrý výsledek, ať si dělá, co chce,“ řekl Ručinský.

Nyní český tým čeká Rusko, se šesti body ze dvou utkání už jasný vítěz skupiny. Češi mají naději na druhé místo. „Říká se, že vítězná sestava se nemění. Ale zápas se Švýcarskem moc neukázal, byl to spíš boj o každou píď ledu, ještě na malém hřišti. Ještě, že jsme vyhráli. Švýcarsko má dobré mužstvo a my je porazili, což je důležité. Duely s Ruskem jsou derby, máme s nimi nějakou historii. Pro mě ty zápasy byly nejvíc, od roku 1968 dostávaly extra náboj, na to se nezapomíná. Rusy jsem viděl jednu třetinu, přišlo mi, že Švýcaři proti nim byli lepší. Dány porazili 2:0, ale to o ničem nesvědčí. Doufám, že náš výkon bude gradovat,“ uzavřel Martin Ručinský ve studiu iSport.

