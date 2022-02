Pavouk hokeje na ZOH: Češi musí do osmifinále, kdo čeká v play off?

Aneta Tejralová poslala Češky střelou z mezikruží v úvodu utkání do vedení • Reuters

V 5. minutě poslala Češky do vedení obránkyně Aneta Tejralová • Reuters

Program mužského hokejového turnaje na ZOH v Pekingu je v plném proudu. Ze základních skupin do vyřazovací části turnaje postupují všechny týmy, nejlepší tým na 2. místě a vítězové všech skupin mají jisté čtvrtfinále, ostatní výběry čeká předkolo play off. A už je jasné, že do něj bude muset i český tým. Jaký je program a formát play off mužského olympijského turnaje a s kým se v klíčové části turnaje utkají Češi?

Pavouk hokeje mužů na ZOH 2022

O nasazení do play off rozhodne po zápasech ve skupinách tabulka sestavená ze všech dvanácti účastníků turnaje:

1. až 3. místo - vítězové jednotlivých skupin,

4. až 6. místo - týmy na 2. místě ve skupině,

7. až 9. místo - týmy na 3. místě ve skupině,

10. až 12. místo - týmy na 4. místě ve skupině.

O pořadí jednotlivých týmů rozhodnou vždy tato postupná kritéria: počet bodů, skóre, vstřelené branky, žebříček IIHF.

Jak se hraje osmifinále a čtvrtfinále

První čtyři týmy (vítězové skupin a tým na 2. místě s nejlepší bilancí) postoupí přímo do čtvrtfinále. Ostatní mužstva se utkají v předkole play off systémem nejlepší s nejhorším: 5-12, 6-11, 7-10,8-9. Vítězové hned následující den doplní nejsilnější čekatele ve čtvrtfinále.

Tříbodová výhra Finů s Lotyši definitivně rozhodla, že Češi si i přes nájezdovou výhru se Švýcary budou muset další cestu turnajem proklestit skrz osmifinále. V duelu s Ruskem (sobota, 14:10) tak půjde o to, aby měli co nejlepší výchozí pozici a vyfasovali co „nejsnadnějšího“ soupeře.

Předkolo play off Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile 7. tým - 10. tým (1) 2. tým - vítěz předkola 7.-10. vítěz 1. čtvrtfinále - vítěz 2. čtvrtfinále 6. - 11. tým (2) 3. tým - vítěz předkola 6.-11. FINÁLE 5. - 12. tým (3) 4. tým - vítěz předkola 5.-12. vítěz 3. čtvrtfinále - vítěz 4. čtvrtfinále O 3. MÍSTO 8. - 9. tým (4) 1. tým - vítěz předkola 8.-9.

Program play off turnaje mužů na ZOH 2022

Datum a čas Fáze Zápas 15. 2. 5:10 kvalifikace play off 15. 2. 5:10 kvalifikace play off 15. 2. 9:40 kvalifikace play off 15. 2. 14:10 kvalifikace play off 16. 2. 5:10 čtvrtfinále 16. 2. 7:00 čtvrtfinále 16. 2. 9:40 čtvrtfinále 16. 2. 14:30 čtvrtfinále 18. 2. 5:10 semifinále 18. 2. 14:10 semifinále 19. 2. 14:10 o 3. místo 20. 2. 5:10 finále

Základní skupiny

Po dvou zápasech je jasné, že český tým nezíská víc než pět bodů a skončí nejlépe druhý ve skupině za Ruskem. Jenže ve skupině C už mají oba vedoucí celky bodů šest.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. USA 1 1 0 0 0 8:0 3 2. Kanada 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Německo 1 0 0 0 1 1:5 0 4. Čína 1 0 0 0 1 0:8 0

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Tým ROV 2 2 0 0 0 3:0 6 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. Česko 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 1:3 1

Skupina C Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 0 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:10 0

Zápasy české hokejové reprezentace na ZOH

Mužský turnaj 2018 (Pchjončchang) finále: Rusko - Německo 4:3p

o 3. místo: Kanada - ČR 6:4 2014 (Soči) finále: Kanada - Švédsko 3:0

o 3. místo: Finsko - USA 5:0 2010 (Vancouver) finále: Kanada - USA 3:2p

o 3. místo: Finsko - Slovensko 5:3 2006 (Turín) finále: Švédsko - Finsko 3:2

o 3. místo: ČR - Rusko 3:0 2002 (Salt Lake City) finále: Kanada - USA 5:2

o 3. místo: Rusko - Bělorusko 7:2 1998 (Nagano) finále: ČR - Rusko 1:0

o 3. místo: Finsko - Kanada 3:2

Pavouk hokeje žen na ZOH 2022

Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile Kanada - Švédsko Rusko - Švýcarsko FINÁLE USA - Česko 4:1 O 3. MÍSTO Finsko - Japonsko

Program play off hokejového turnaje žen na ZOH 2022

Formát hokejového turnaje žen na ZOH

Hokejistky jsou do skupin rozděleny podle pořadí v žebříčku IIHF. Z toho důvodu se při nasazení play off neuplatňuje tzv. křížové pravidlo, ale všechny týmy ze skupiny A mají jistý postup mezi nejlepších osm týmů turnaje bez ohledu na umístění ve skupině. Z výkonnostně horší skupiny B pak postupují tři nejlepší týmy, které jsou do čtvrtfinále nasazeny podle následujícího klíče:

vítěz skupiny A se utká se 3. týmem skupiny B,

2. tým ze skupiny A hraje pro 2. týmu skupiny B,

vítěz skupiny B si zahraje proti 3. týmu skupiny A,

4. tým skupiny A si zopakuje duel ze skupiny proti 5. týmu skupiny A.

V případě shodného počtu bodů u dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas, pokud dojde ke shodnému počtu bodů u více týmů, rozhodují tato kritéria:

počet bodů ze vzájemných zápasů,

skóre ze vzájemných zápasů,

počet vstřelených branek při vzájemných zápasech,

počet bodů / skóre / počet vstřelených branek ze zápasu s lépe umístěným týmem ve skupině

počet bodů / skóre / počet vstřelených branek ze zápasu s nejlépe umístěným týmem ve skupině

umístění v žebříčku při nasazení do olympijského turnaje

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky, ve které hraje roli opět původní nasazení do jednotlivých skupin a konečné pořadí ve skupinách.

Vítězky hokejového turnaje žen na ZOH