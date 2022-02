Nejlepší v historii! České dresy z Číny uchvátily zámoří: Jako ze Hry o trůny

Když váš oblíbený tým či reprezentace vybojuje sportovní úspěch hodný zápisu do historie, budou si fanoušci i s odstupem času pamatovat jména všech strůjců triumfu? V drtivé většině ne. V paměti ale bezpochyby utkví především to, co měli aktéři na sobě. A nemusí jít nutně jen o trikoty vítězů. Prestižní zámořský deník The Athletic se v anketě zaměřil na nejlepší hokejové dresy v historii olympijských her. A kdo vyhrál? Česká reprezentace a její úbory na letošním turnaji v Pekingu!