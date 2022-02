Krejčí ukázal sílu: Věřím, že jdeme nahoru! Řekl, proč se řvalo u střídačky

PŘÍMO Z PEKINGU | To byla přesilovková jízda! Hned čtyřikrát Češi udeřili při početní výhodě a ve strhující bitvě s Rusy si právě díky nim dopluli k vítězství . To jim před play off napumpovalo sebevědomí. „Věřím, že jdeme postupně nahoru,“ říká klíčový útočník David Krejčí, jenž ukázal svou sílu. Vyhrával důležitá vhazování, celkově pobral tři body (1+2).

Jak moc důležité je to vítězství před boji o všechno?

„Samozřejmě je to důležité, takové zápasy s Rusáky jsou vždycky speciální. Věřím, že jdeme postupně nahoru. A že tak budeme dál pokračovat.“

Na střídačce jste měli vítězný pokřik, proč už tam?

„Z nároďáku i klubu jsme zvyklí, že když se vyhraje, zakřičí se v kabině. Ale tady, jak musíme chodit mixzónou pro rozhovory, tak hodně kluků pak už je svlečených, do toho jsou dopingové kontroly, takže po utkání v kabině nemáme čas si k tomu něco říct. Tak jsme se sešli na střídačce a trochu jsme si zakřičeli.“

Co bylo klíčem při zlepšení přesilovek?

„Zaprvé každý viděl, že jsme to trochu vyměnili na hrotu. Kundrc (Kundrátek) má výbornou ránu. Pracujeme na tom pořád, dennodenně. Na zimáku, na hotelu, v kabině, na ledě. Takže jsme rádi, že se strávený čas před televizí a tvrdá práce na videu konečně projevila.“

Hodně vám pomáhá asistent Martin Straka, sám někdejší skvělý útočník, že?

„Každý má svou práci, má s Filipem (Pešánem) velké slovo při mítincích. Stráča to hrál hrozně dlouho, dává nám dobré rady. Je na nás, abychom ještě dali hlavy dohromady a něco vyzkoušeli. Tentokrát to tam napadalo, snad to tak vydrží na další zápasy.“

Při vašem gólu vám výborně nahrál kapitán Červenka...

„Nádherná přihrávka, já jsem si tam sjel. Jenom jsem se snažil, abych to trefil trochu nad ledem. Díkybohu to tam spadlo.“

Vás osobně si při početních výhodách hodně hlídají, jak těžké je i tak se prosadit?

„Jsem od toho, abych střílel. Červus má výbornou sezonu a nahrávky má fakt skvělé. Já se soustředím, abych se trefil. Párkrát to sice bylo do hráče, ale věřím, že když budu furt střílet, něco tam padne a odrazí se. Dneska to vyšlo a budu se snažit, aby to tak šlo i dál.“

Máte pocit, že tým jde celkově nahoru?

„Jo, gólově určitě. Ale nebudeme si nic nalhávat. Vedli jsme 4:2 ve třetí třetině a najednou prohráváme 4:5. Nebylo to z naší strany perfektní. Ale Rusáci mají výborný tým. Takže můžeme být rádi, užijeme si teď vítězství. Máme pár dní, abychom zregenerovali a připravil se na další zápas.“

Je velká komplikace, že musíte hrát osmifinále?

„Tady není žádný lehký zápas... Můžeme si povídat, co by kdyby, ale doufám, že jdeme postupně nahoru. A nachystáme se, ať chytneme kohokoliv. Jestli chceme dojít daleko, musíme porazit po té cestě dobré týmy. Takže dnešek nám dal sebevědomí, že to můžeme zvládnout. Budeme se tedy snažit, abychom to zvládli.“

Je pro vás dobrá zpráva, že budete mít dna volné dny? Hraje se až v úterý.

„To jo. Ani nevím, kolik je teď hodin, ale když se hraje takhle večer místního času, přijedeme asi v jednu, ještě se musíme najíst... Druhý den je potom takový nic moc. Takže je dobře, že pak máme ještě den volný, abychom se nachystali. Uvidíme, v kolik budeme hrát. Teď hlavně si chceme odpočinout.“