Potřebovali remízu, ta přišla. Domluva? Nesmysl, tvrdí Švédové

Ještě na začátku třetí třetiny mířilo Švédsko za jasným vítězstvím. Nad Finskem vedlo 3:0 a mašírovalo za prvním místem ve skupině. Jenže pak ve 46. minutě soupeř poprvé snížil, potom se přiblížil na jeden gól, a nakonec v 58. minutě vyrovnal na 3:3. V prodloužení pak modrobílí lvi obrat dokonali.

Skandinávští sousedé si podělili body a zajistili si přímý postup do čtvrtfinále. Finové vyhráli skupinu, Švédové skončili hned za nimi a ovládli tabulku vytvořenou ze všech druhých týmů skupin A, B a C. Že jim remíza zajistí postup, oba dopředu věděli. Okamžitě se tedy mezi lidmi začalo spekulovat o tom, že se domluvili.

„Je to nesmysl. Tohle musíte ignorovat. Chtěl jsem vyhrát, hráli jsme naplno. Nesnáším pouštět góly, takže tohle jsem opravdu nechtěl. Tyhle teorie jsou hloupé, rozhodně to není pravda,“ odmítl po utkání švédský gólman Magnus Hellberg.

S ním souhlasil i spoluhráč Joakim Nordström. „Samozřejmě jsme šli zápas vyhrát. Chtěli jsme skupinu vyhrát. To byla jediná věc, kterou jsme měli v hlavách.“ Že šlo o cokoli jiného než švédský kolaps, všichni svorně odmítali.

Oba týmy po utkání také obviňovali z mizerného výkonu rozhodčí. Švédové dali všechny tři své góly ve druhé třetině v přesilových hrách. Poměr trestných minut? 37:8. Finové si poseděli na trestné lavici výrazně více. „Na ledě byli hokejisté a dva slepí lidé,“ narazil na muže v pruhovaném obránce Suomi Mikko Lehtonen. „Po druhé třetině jsme si řekli, že se na ně musíme vykašlat, všímat si sebe a urvat to. Výsledek byl úžasný.“

Útočník Markus Granlund dostal trest do konce utkání, k nim přidali Finové dalších pět dvouminutových flastrů. „Je to světový rekord hlouposti,“ hlásil po utkání se smíchem kouč Jukka Jalonen.

Dvě přesilovky ve třetí třetině ale Finy vrátily do zápasu. Obě využili. „Rozhodčí jim pomohli do hry,“ soptil švédský forvard Max Friberg. „Hráli jsme dobře padesát minut, pak jen deset minut hůře a dostali jsme tři góly. To by se nemělo stávat, je to frustrující,“ litoval Mathias Bromé. Sudími utkání byli Rus Roman Gofman a Američan Michael Campbell.

„Bylo to jedno z největších selhání švédských hokejistů, co jsem za svoji dlouhou profesní kariéru viděl,“ napsal ve svém komentáři známý novinář Mats Wennerholm. Finové teď ve čtvrtfinále vyzvou lepšího z dvojice Česko/Švýcarsko, Švédové pak čekají na Kanadu, která by měla vypráskat Čínu.