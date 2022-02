Měl hrát za Čínu, zůstal věrný Kanadě. Do Kunlunu mu pomohl i Šustr

V létě roku 2019 se Adam Cracknell rozhodl, že se vydá do Evropy. Šel do KHL. Upsal se ale klubu z Asie, dohodl se s Kunlunem. Hlavní důvod? Jemu dobře známý americký trenér Curt Fraser a taky možnost přijetí čínského občanství a účast na olympiádě. Být v roce 2022 olympionikem bylo součástí jeho plánu, ten se nakonec splnil. Na Hry ale Cracknell přijel jako reprezentant své rodné Kanady.

„Hrát za Čínu byla jedna z motivací, proč jít do Kunlunu, ale ne jediná. Bylo hezké mít jistou práci, být někde, kde mi bylo relativně dobře. Až covid do toho ale bohužel hodil vidle,“ popisuje Cracknell. Počátek koronavirové pandemie ztížil už tak drastické cestování, jeho rodina navíc měla problém s vízy. V čínském klubu odehrál jen rok a skončil.

K angažmá v Asii mu pomohl taky český obránce Andrej Šustr, do Kunlunu zamířili společně ve stejný čas po konci v Anaheimu. „Ať bych trénoval kdekoli, vzal bych Adama vždy do svého týmu. Je to vyloženě týmový hráč, tmel kabiny. Je to typ hráče, se kterým se vítězí,“ vychválil Cracknella kouč Fraser.

„Je jako dokonalý švýcarský nůž. Umí všechno,“ popsal svého spoluhráče útočník Edmontonu Ryan McLeod. Právě na farmě Oilers Cracknell aktuálně působí. S vedením klubu si vyjednal povolení na olympiádu odjet.

0 Ani jeden reprezentační start neměl před startem olympiády ve statistikách Adam Cracknell. Za Kanadu si zahrál jen na Spengler Cupu 2019, jinak národní dres neoblékl ani v mládeži.

Že bude mít někdy možnost reprezentovat Kanadu, ho ani nenapadlo. „Je to krásné. Moc si to užívám. Snad příležitost využiju. Doufám, že budu svou zemi reprezentovat co nejlépe,“ svěřil se 36letý útočník, který v NHL během devíti let odehrál 210 zápasů, vystřídal celkem osm klubů. „Jsem připraven udělat cokoli, abych pomohl Kanadě dosáhnout našeho cíle – zlaté medaile.“

A to Cracknell taky plní. Od trenéra Clauda Juliena dostal místo ve čtvrtém útoku. I tak je ale rád, že nezběhnul a javorový list nevyměnil za žlutou pěticípou hvězdu komunistické Číny. Jak ukazují výsledky domácího výběru, šanci na úspěch by neměl.

A právě s Čínou si zopakuje v úterním osmifinále play off souboj z posledního duelu základní skupiny, který skončil výhrou favorita 5:0.