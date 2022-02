Gól! Gól! Píšeme čínskou historii, jásal „Shimisi“. Fandilo se na povel

V prvním utkání Číňané prohráli 0:8 s Američany. Už tehdy to byl výsledek pro ně až moc krutý… Dnešek naznačil, že v tomhle týmu něco je.

„Co bych vzkázal všem, kteří o nás pochybují? To, co říkám našim hráčům od prvních minut. Že si potřebujeme získat respekt. A to je to, co jsme dneska ukázali,“ říkal trenér Ivano Zanatta.

Čínští fanoušci v hledišti si to náramně užívali. Ukázali, jak jsou navyklí poslouchat pokyny. Když se na kostce objevila výzva, aby začali mávat, okamžitě do vzduchu vyletěly všechny ruce. To samé s tleskáním.

Číňané pištěli při každém náznak u šance. A když padl první gól, to bylo radosti! Lidé vyskočili ze sedaček, mávali, objímali se. Stejně jako při druhém. Když čínský národní tým v závěru tlačil při hře bez brankáře, ozýval se další jekot.

Do haly nakoukli i covidoví „zakuklenci“, kteří po hale sledují, jestli se dodržují všechna pravidla. A jsou připravení odvést kohokoliv, kdo by vykazoval příznaky nemoci… Ale teď odběhli, aby si užili hokejovou atmosféru.

Neklapnulo to, ale výsledek 2:3 je pro Čínu potěšující. Takže když probíhaly rozhovory, zdálo se, že jsou role opačné. Němci zrovna nejásali, do kabin šli zamračení, takovou práci nečekali. Když se zastavil někdo z hokejistů s čínským znakem, mluvil o hrdosti.

„Je pro nás čest, že píšeme první stránky historie čínského hokeje,“ rozplýval se americký gólman Jeremy Smith, který už třetí sezonu hraje za Kunlun. Takže typický Číňan… Podobný osud má i většina spoluhráčů.

„Ukázali jsme, že na takový turnaj patříme, jsme tady zaslouženě,“ dodal brankář s číslem 45. V oficiálním zápisu je u něj uvedené čínské jméno, aby to nevypadalo tak nápadně… Je to Jieruimi Shimisi.

Hodně byl na ledě cítit i extřinecký útočník Ethan Werek (Wei Ruike). Z Číňanů bylo jasně cítit, jak moc chtějí uspět, Němce dokázali potrápit.

Historicky první čínský gól na turnaji vstřelil útočník Spencer Foo. „Je to bláznivé. Je to pro mě velká pocta. Určitě je to pro mě životní zážitek,“ vykládal Kanaďan, jenž si během olympiády musí zvykat na jméno Fu Shuai. „Ale není to jenom moje zásluha, všechno vycházelo z týmového výkonu,“ dodal nadšeně.

V mixzóně se zastavil i Alexej Kovajlov, někdejší slavný ruský útočník, který je nyní ve službách čínské reprezentace. Dlouho vykládal ruským novinářům, přes ústa měl roušku v čínských barvách, tým chválil za bojovnost.

Na rozhovory se přišla podívat i řada dobrovolníků, aby zahlédla svoje hrdiny. Stáli u stěny a mávali jim.

Zítra se Čína utká s Kanadou. Další prestižní souboj. „Určitě to bude pro nás velký zápas,“ souhlasí Smith. Těsného výsledku si jistě všiml i kanadský kouč Claude Julien. Ten už po odpoledním utkání, v němž Kanada v zámořském derby prohrála 2:4, upozornil na to, že je proti Číně nečeká nic lehkého.

„Je to soupeř, který hraje tvrdě, musíme se na něj dobře připravit. Už minulý zápas neodpovídal výsledku,“ narážel na osmigólový čínský výplach s Amerikou.

Výkon proti Němcům to potvrdil. Čína slaví.