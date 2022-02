Domácí ostuda číslo jedna. Debakl 0:8 bez ohlasu, „Číňané“ utekli do kabin

PŘÍMO Z PEKINGU | Nikdo nevěděl, jaká vlastně bude jejich kvalita. V Pekingu byly tréninky čínských hokejistů zavřené. Před světem se zabarikádovali. Včera vyjeli na olympijské kolbiště poprvé. A bylo to fiasko. Od mladého týmu USA bez velkých jmen schytala Čína debakl 0:8! Po utkání navíc naturalizovaní domácí borci odmítli mluvit s novináři a utekli do kabiny.

Už před samotným zápasem plnili čínští hokejisté novinové titulky po celém světě. A ani nemuseli mluvit. Stačilo psát o tom, jak se staví národní tým klubovým stylem, tedy že do reprezentace podepisují hráče z celého světa, nebo jak je následně přejmenovávají a vymýšlí jim jména v mandarínštině. Jakože inkognito.

Před úvodním utkáním s USA kamera ukázala pohled do šatny. Vedle sebe seděli na střídačku získaní Severoameričané a Číňané. Na skřínkách měl každý hráč jméno napsané čínsky. Vedle bylo číslo. Nebýt toho, polovina týmu by netušila, kam si sednout.

Zápas budil velkou pozornost médií i fanoušků. Všechny zajímalo, jak na tom dlouho skrývaný tým bude. Novinářská místa na Národním stadionu v Pekingu se prohýbala pod návalem reportérů. Na tribunách pak byl zhruba pětinásobek diváků oproti předchozím utkáním na témže místě. A světe, div se, oficiálně to bylo stejných 947 fanoušků, jaké se hlásí vždy. Toliko k pravdivosti zveřejňovaných dat.

Když domácí výběr vycházel ze šatny, každý si s nimi chtěl plácnout. Ruku natahovali dobrovolníci s rukavicemi a obličejovými štíty i všudypřítomní covidoví čističi v bílých skafandrech. Ostatní pracovníci seděli buď na tribunách, nebo byli přikovaní před televizemi v útrobách haly.

Vůbec poprvé taky byli prověření diváci v hale schopní sami fandit. Aktivní jedinci tu a tam rozjeli pokřik. Už se nefandilo pouze na příkaz hlasatele. Vydrželo to zhruba polovinu duelu. Pak už jen zklamaně vzdychali nad dalším a dalším inkasovaným gólem.

První třetina žádnému debaklu nenasvědčovala, Američané ji vyhráli jen 1:0. Pak se ale mašina rozjela na jiné obrátky. Jako když do nádrže načepujete vysokooktanový benzín. Přeskočila jiskra, chytlo to a do závěrečné sirény nevyhaslo. Celkové skóre na konci večera? Brutální – 0:8!

Číňany vypráskal tým s věkovým průměrem rovných 25 let. Američané jsou jasně nejmladším celkem na Hrách. Teď si představte, kdyby do Pekingu přicestovali taky hráči NHL, jak bylo původně v plánu. A kdyby třeba za Čínu opravdu hráli jen Číňané, a ne hráči z celého světa. Dvacet gólů? Třicet? Možná.

Hvězdou zápasu byl dvacetiletý útočník z univerzity v Harvardu Sean Farrell. Ten se blýsknul hattrickem, celkem zapsal pět kanadských bodů. „Bylo cítit, že jsme se trochu hledali, rozehřívali jsme se. Snažili jsme se hodně střílet, nakonec to tam napadalo,“ usmíval se po utkání mladík. Na střely na branku hráči USA zvítězili 55:29.

A hlasy Číňanů po utkání? Bohužel, žádné nejsou. Mixzónou se jen prohnali. Žádosti novinářů o krátké interview nevyslyšeli. Lépe řečeno dělali, že je neslyší. A prchli do kabiny, aby nemuseli čelit nepříjemným otázkám. První ostudu mají se vším všudy domácí hokejisté za sebou. Ta další může přijít už zítra, to vyzvou Němce.

6 Jen tolik hráčů z celkových pětadvaceti v týmu Číny se narodilo na jejím území. Jedenáct jich je z Kanady, sedm z USA a jeden z Ruska.

Nejvyšší výhry na posledních ZOH