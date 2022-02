Pešán před Švýcarskem: Připravíme se na válku, máme velkou vnitřní sílu

Jaký je zdravotní stav Vladimíra Sobotky?

„Vláďa měl drobnou zdravotní indispozici. Byl trochu zesláblý, nechali jsme ho odpočinout. Vyspí se a pevně věřím, že zítra do zápasu bude fit.“

Kdyby zápas nestihl, byl by to velký zásah?

„Určitě, protože Vláďa tu odehrál výborné zápasy. Zvedl celou lajnu. Vliv by to mělo velký. Jak jsem ale řekl, věřím, že bude v pořádku.“

Jak se těšíte na úterní Den D?

„Moc, zápas s nimi bude těžký. Utkání s nimi jsou a budou těsné a nic to nemění na tom, že nevyhráli ani jeden zápas. Rozhoduje jeden gól, absolutně nic nepodceníme. Jsme si vědomi síly Švýcarska.“

Roman Červenka mluvil o tom, že jejich hra neodpovídá poslednímu místu ve skupině.

„Souhlasím. Považoval jsem Švýcary před turnajem za jedny z kandidátů na medaili. Teď doufám, že z nich ty kandidáty neuděláme.“

Jaký byl první pocit, když jste se dozvěděl, že jdete na Švýcarsko? Ve hře byli i Slováci.

„Soupeře si nevybírám a rozhodně bych neřekl, že bych raději Slováky, to ne. Respekt ke švýcarskému týmu mám veliký, velmi vážně se připravíme na válku a věřím, že budeme na vítězné půlce.“

Švýcaři přesilovky trénovali, vy ne. Bojíte se, aby je neokoukali, nebo vás čtyři zásahy v početních výhodách v utkání s Ruskem uklidnily natolik, že je cvičit nepotřebujete?

„Jsem malilinko pověrčivý. (usmívá se) V zápase proti Rusku jsme je předtím taky netrénovali. Dnes jsem to vynechal, řekli jsme si tolik věcí, že to zkoušet nemusíme. V olympijské vesnici na hotelu máme meetingy s Martinem Strakou. S klukama to projdeme spíš teoreticky. Není nutné dělat všechno na ledě. Spíš chci, aby kluci měli šťávu a chuť a nepotřebuju, aby pálili do bránících hráčů v tréninku.“

Soupeř v tréninku makal, u vás to bylo spíše o pohodě a naladění. Spoléháte zejména na dobrou náladu?

„Úplně takhle bych to neřekl. Že bychom zvolňovali, abychom byli dobře naladění. Kluci budou naladění tak i tak. Měli jsme ale den volna a nechtěl jsem, aby se po ostrém tréninku zatáhli ještě víc. Kluci měli po organizované části dost času, aby si udělali, co potřebují. Hráli dvacet minut bago, zatrénovali si evidentně s chutí.“

Nálada musí být po dvou výhrách dobrá.

„Švýcaři sice všechny zápasy prohráli, ale velmi těsně po boji. My můžeme být o kousek klidnější, ale tohle už je play off. Zápasy zahodíte, ale vnitřní pocit, že se nám hra dařila a dokázali jsme utkání zlomit na naši stranu, je fajn.“

Jaký bude mít na přípravu první vzájemný zápas ve skupině?

„Oni s námi hráli taky, budou stejné informace, jako máme my. Žádný vliv to mít nebude. V době moderních technologií je úplně jedno, jestli se soupeřem hrajete nebo ne. Je fajn, že můžeme oprášit některé principy, které nám v zápase fungovaly. Totéž ale udělá soupeř.“

Klíčové bude vyhnout se obloukem trestné lavici.

„Určitě, disciplína bude věc, která zápas rozhodne. Ať už to bude disciplína herní nebo co se týče faulů. Viděli jsme, jak může jeden nesmyslný faul zatočit se zápasem. Určitě budeme na hráče apelovat, aby nefaulovali.“

Cítíte z týmu chuť zahodit poslední nepovedené turnaje? Kovářovi a spol. už jistě lezou krkem otázky, proč to zase nevyšlo.

„Stoprocentně, kluci moc chtějí. Jsou takoví tiší, což se mi líbí. Nikde nevykřikují. Jsou srovnaní, máme velkou vnitřní sílu, což pro nás může být do zápasů zlomové.“

Pro vás jde o druhou velkou akci na střídačce národního týmu. Pozorujete na sobě nějakou změnu?

„Neřekl bych. Trošičku je znát, když zápasy vyhráváte nebo prohráváte. Změnu ale necítím, na zápasy se připravuju pořád stejně.“

Pomáhá vám zkušenost z loňského mistrovství světa?

„Není to tak, že bych si teď říkal, že už všechno vím. To rozhodně ne. Určitě je ale lepší, že už mám jednu akci za sebou. Člověk z toho čerpá, věci organizuje trochu jinak. Takhle bych to viděl.“