Kovářův parťák ze Zugu o Češích: Honza je úžasný! A bacha na Červenku

PŘÍMO Z PEKINGU | Na loňském mistrovství světa patřil k nejlepším střelcům. V Rize potvrdil Gregory Hofmann skvělou formu z celé sezony 2020/21, v níž řádil v Zugu po boku Jana Kováře. „Pomohl mi dostat se do NHL,“ přiznává elitní švýcarský útočník v rozhovoru pro iSport.cz. V Columbusu však vydržel chvíli, teď už je zase zpátky vedle českého parťáka. Když dojde řeč na Kováře, cítíte z jeho slov obrovské uznání, které Hofmann chová také k Romanu Červenkovi.

Co vás napadlo, když jste se dozvěděl, že v osmifinále půjdete na český tým?

„Že se jedná o skvělý tým a čeká nás velmi těžká práce. Z utkání ve skupině víme, že výkon, jaký jsme podali, stačit nebude. Nehráli jsme dobře. Všichni si ale uvědomují důležitost zápasu, musíme vyhrát. Chceme zvítězit, postoupit. S tím na led všichni půjdeme.“

Co vám právě vzájemný zápas o českém týmu řekl?

„Mají tady komplexní tým, po všech stránkách vyvážený. Dobře bruslí, hraje fyzicky. Celkově velmi dobrý mančaft, proti kterému nás nečeká snadný úkol.“

Hofmann v Zugu (2021/22) zápasy: 6 body: 10 (7+3) plus/minus: +4

Chcete být v předkole play-off především trpěliví a počkat si na šanci, nebo budete chtít být aktivnější oproti zápasu ve skupině?

„Nechceme hrát úplně zataženě, na druhou stranu nemůžeme hru otevřít. Češi mají natolik dobrý tým, že by más potrestali. Strašně důležité bude skórovat první, od toho se zápas bude odvíjet. Řekl bych, že budeme trpěliví, budeme se snažit hrát svoji hru, která je založená na dobré defenzivě. Z té musíme vycházet, pak se snažit skórovat.“

To se vám v celém turnaji zatím povedlo jen čtyřikrát. Kde je problém?

„Nejsme zatím dostatečně kreativní, nedokážeme se dostat blízko k brance. Odtud v současnosti padá nejvíce gólů. Musíme být důraznější, hlavně tedy já v první řadě. Tým ode mě očekává góly a zatím jsem bez bodu. Musíme najít cestu, jak překonat obranu a skórovat. Zároveň si utkání budeme chtít užít. Nikdy nevíte, jestli se na olympijský turnaj někdy podíváme znovu. Už jen proto bychom měli na ledě nechat úplně všechno.“

V týmu Zugu tvoříte úderné duo s Janem Kovářem. Jaký je spoluhráč?

„Neuvěřitelný! Fakt neskutečný. Je to jeden z nejlepších hráčů, s jakými jsem během kariéry hrál. Jsem strašně šťastný, že ho můžu mít vedle sebe. Navíc je skvělý člověk. Cítím velkou vděčnost, že s ním můžu poslední tři roky hrát. Hodně mi pomohl, dělá mě lepším hráčem. I díky němu jsem se dostal do NHL. Zažíváme spolu hodně zábavy, v úterý to ale bude soupeř! (usmívá se) Půjdeme po sobě, nic si nedarujeme. I tohle je krása sportu.“

Už jste se v Pekingu stihli potkat?

„Ano, několikrát jsme spolu mluvili. Řekli jsme si, jak se máme, jak to tady všechno zvládáme. Jsme spolu v kontaktu pořád.“

Jako soupeře pak dobře znáte také Romana Červenku, který je aktuálně nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy. Co můžete říct o něm?

„Extrémně šikovný hráč, obdivuju na něm to, jak dovede být s pukem na holi trpělivý. Umí ho podržet, počkat si a vyhodnotit situaci. Má skvělé ruce. Když mu dáte víc prostoru a času, umí to nekompromisně trestat. Mám k němu obrovský respekt. Je jedním z hlavních hráčů, které si budeme muset pohlídat a nedat mu žádnou šanci.“

