Craig Ramsay: Důchodce a učitel dovedl Slováky do boje o medaile

Mladý tým dovedl na olympiádě v Pekingu nečekaně až k prahu medailového snu. Klidem, rozvahou a správně zvolenou taktikou. A do ní vhodně nainstalovanými hráči. Trenér Craig Ramsay, sedmdesátiletý kanadský důchodce na střídačce Slovenska. „Velký profík. Je pro mě čest hrát pod takovým koučem,“ říká hvězdný mladík Juraj Slafkovský. Co je vlastně Ramsay zač? A proč v něm Slováci našli poklad?

V roce 2017 přicházel do absolutního marasmu. Slovenský hokej byl na dně. Na mistrovství světa se štěstím unikl národní tým ostudnému padáku. Hokejové hnutí samo sebe škrtilo vlastními hádkami a spory. Na velícím můstku reprezentace skončil Zdeno Cíger, jiný domácí trenér s potřebnými zkušenostmi a autoritou se nenašel. A tak dostal zase po čase důvěru cizinec. Šéf svazu a generální manažer reprezentace Miroslav Šatan přivedl Craiga Ramsayho.

Šel do risku. Jeden experiment se zámořským koučem už totiž Slovákům nevyšel. Kanaďan Glen Hanlon odcházel na jaře 2011 po dvouleté práci s pískotem. „Ramsay nebyl přijímaný úplně negativně, ale upřímně to jméno nikdo neznal. Měl štěstí, že přišel v úplně jiné náladě ve slovenském hokeji než Hanlon. Tehdy byly na svazu různé boje. Hanlon neměl podporu, hráči ho nerespektovali. V roce 2017 jsme si prožili dno. Craig přišel a dostal prostor na práci,“ popisuje novinář Tomáš Prokop ze slovenského deníku Šport.

Šatan dobře věděl, co dělá. Byť Ramsay nebyl světově známým trenérským esem, on ho znal velmi dobře. Ještě jako hráč pod ním strávil sezonu 2009/10 v Bostonu. „Řešilo se to několik týdnů. Jsem rád, že jsme získali takového odborníka, který v NHL dlouhé roky působil jako hráč i trenér. Věřím, že nám pomůže nastavit správný směr novými odbornými poznatky a začneme psát novou epochu,“ říkal tehdy Šatan. Trvalo to, ale povedlo se.

Aktuálně už sedmdesátiletý Ramsay odehrál v NHL 1070 zápasů. Získal v nich 672 bodů. Jednou si zahrál na All Star Game, v roce 1985 dostal po své poslední sezoně Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka slavné soutěže.

Po kariéře pak v lize pracoval v různých funkcích dvacet let! Hned po konci kariéry si ho jako asistenta v Buffalu vybral sám velký Scotty Bowman, trenér s jedenácti prsteny za triumfy ve Stanley Cupu. Vedle něj nasál Ramsay první trenérské zkušenosti. Když Bowman skončil, přebral po něm žezlo. U Sabres pak působil jako ředitel hráčských záležitostí nebo asistent generálního manažera.

Vyzkoušel si i roli skauta nebo týmového konzultanta. Hlavním trenérem byl v součtu jen tři roky (Buffalo, Philadelphia a Atlanta). Jinak byl takřka celoživotním asistentem. Z této pozice pomohl taky Tampě ke Stanley Cupu v roce 2004. Na starost tam měl především hru v oslabení.

Po příchodu ke slovenské reprezentaci se důkladně seznamoval s hráči. „Vyzkoušel jich strašnou spoustu, aby zjistil, kdo mu zapadne do systému. Do čtvrtfinále se několikrát smolně nepostoupilo, každý ale naráz Slovensko začal chválit, jaký hraje aktivní hokej. Herní progres byl vidět. Hráči si to vžili. Jsem rád, že se to teď konečně ukazuje i výsledkově,“ přidal Prokop, který o současné slovenské olympijské jízdě referuje přímo z Pekingu.

Aktivní hrou bez strachu došli v Číně až do souboje o třetí místo a medaili chtějí přivézt.. „Hokej je o chybách. My proto neříkáme hráčům: Zůstaňte vzadu a buďte opatrní. My naopak chceme, aby do toho šlapali a útočili. Stříleli, čekali na dorážku a hráli agresivně. Do zápasu nejdeme s tím, abychom byli opatrní. Jdeme tam s tím, že ho chceme vyhrát,“ vypráví Ramsay.

To potvrzuje i jeho asistent Andrej Podkonický. „Myslím si, že to je Craigova filozofie, kterou na Slovensko přinesl. Chce hrát útočný hokej, přesvědčit hráče, že tím můžeme porazit každého. Nebudeme couvat, bránit, ale hrát aktivně. Ne jít do zápasu s tím, že to ubráníme a možná někoho porazíme. Systém má založený na bruslení, agresivní hře, střelbě na bránu. To dostal do hráčů, když to dodržují, což je náročné, tak vědí, že to přinese úspěch.“

Teď Slováci dupou za medailí. S mladým týmem, jehož věkový průměr je 26 let. A trenérem, který už je hokejovým dinosaurem. „Víte ale, co je zvláštní? I když mu je sedmdesát, pořád je to progresivní trenér, který používá moderní metody. Pořád se vzdělává a pracuje na sobě,“ doplňuje Prokop.

I přes vysoký věk je Ramsay vitální. Při rozhovorech v mixzóně vypadá svěží, zvládne se bavit klidně patnáct minut. Že při tom stojí na bruslích? Nevadí. S hráči normálně chodí na led, žije plnohodnotně s týmem. Působí mimořádně klidně, když se mu však něco nelíbí, řekne to. Třeba jako ve čtvrtek, kdy k týmu během tréninku důrazně promluvil. Nelíbilo se mu tempo a přístup. „Ještě není konec!“ zdůraznil všem.

Na velkých turnajích zatím Slovensko doteď dovedl nejdál do čtvrtfinále, teď prožívá nejlepší akci. V sobotu odpoledne českého času čeká sousedy boj o bronz, přivezou medaili?