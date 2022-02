První vyjádření Valijevová po olympiádě. Poděkovala i kritizované trenérce

„Moje první olympijské hry jsou konečně za mnou a já chci poděkovat těm, kteří mě k této nejdůležitější události v životě sportovce dovedli - mým trenérům,“ napsala na instagramu u své fotografie s Tutberidzeovou, Daniilem Gleichengauzem a Sergejem Dudakovem.

Trojici trenérů označila Valijevová za naprosté mistry svého oboru. „Nejen trénují, ale také nás učí překonávat sami sebe, což pomáhá nejen ve sportu, ale i v životě. S nimi po boku se cítím bezpečně a schopná zvládnout jakoukoliv zkoušku. Děkuju, že mi pomáháte být silná,“ vzkázala.

Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co mistryně Evropy pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev. Kvůli její možné diskvalifikaci byl proto medailový ceremoniál odložen. CAS poté umožnil teprve patnáctileté Rusce ve zrychleném řízení dál startovat na OH a zasáhnout do soutěže jednotlivkyň, v níž jako obrovská favoritka tíhu okolností neunesla a skončila čtvrtá.

Od trenérky se po pokažené volné jízdě útěchy nedočkala. Místo toho zdrcenou krasobruslařku sedmačtyřicetiletá Tutberidzeová při odchodu z ledu zkritizovala. Její chování pobouřilo mimo jiné předsedu MOV Thomase Bacha.